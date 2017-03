[Info Téléfoot] Mercato : L’OL propose un contrat pro à Jordy Gaspar, courtisé par Liverpool et l’AC Milan

Par Julien MAYNARD avec Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Selon nos informations, l’Olympique Lyonnais a proposé un premier contrat professionnel à Jordy Gaspar, talentueux espoir de son centre de formation. Courtisé par de grosses écuries européennes dont Liverpool et l’AC Milan, le joueur pourrait privilégier l’étranger.

Réputé pour son excellent centre de formation, l’Olympique Lyonnais a pour habitude de faire confiance à ses jeunes pousses et à leur offrir du temps de jeu. Cette saison, Mouctar Diakhaby en est le parfait exemple. Agé de 19 ans, Jordy Gaspar est un autre espoir formé à Lyon. Si son club est prêt à lui offrir un premier contrat pro, il a peut-être trop tardé.

Jordy Gaspar, un espoir lyonnais

Formé à l’Olympique Lyonnais, Jordy Gaspar s’est aguerri ces deux dernières saisons en CFA. Cette année, le latéral droit de 19 ans a effectué ses grands débuts professionnels avec l’OL en Ligue des Champions directement, face au FC Séville. Profitant des blessures de Christophe Jallet et de Rafael, il avait été aligné d’emblée contre le FC Séville en septembre. Le jeune joueur avait ensuite pris part à deux matches de Ligue 1 contre l’OGC Nice et Bastia. Espoir du football français, il compte une sélection avec les Bleus U19.

L’OL lui propose un contrat professionnel

Sous contrat stagiaire avec l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 avril, Jordy Gaspar a reçu une proposition de contrat professionnel de la part de Jean-Michel Aulas et des dirigeants rhodaniens, selon nos informations. L’état-major lyonnais, qui lui décèle un potentiel intéressant, lui offre ainsi un contrat longue-durée. Mais cette proposition est peut-être arrivée trop tard.





Liverpool et l’AC Milan passent à l’attaque

Selon nos informations, deux énormes écuries sont déjà passées à l’attaque pour tenter de recruter Jordy Gaspar. Le joueur et son entourage sont en discussions avancées avec l’AC Milan et Liverpool, qui ont envoyé plusieurs propositions au latéral droit. La Fiorentina et le Bayer Leverkusen se montrent également intéressés, dans une moindre mesure.





Jordy Gaspar dispose donc d’un choix cornélien à réaliser. Va-t-il privilégier son club formateur et y signer professionnel, ou préfèrera-t-il céder aux sirènes européennes ? Réponse prochainement.