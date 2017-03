[Info Téléfoot] Mercato : Manchester City et Chelsea ont formulé une offre pour Kingsley Coman

Par Julien MAYNARD | Ecrit pour TF1 |

Selon nos informations, Manchester City et Chelsea ont formulé chacun une offre, comprise entre 50 et 60 millions d’euros pour recruter Kingsley Coman. Toujours prêté avec option d'achat (20M€) par la Juventus au Bayern Munich, l'international français de 20 ans pourrait changer d'air cet été.

Kingsley Coman, finalement pas acheté par le Bayern Munich ?

Lorsque le Bayern Munich a recruté Kingsley Coman en prêt à l’été 2015, le club allemand s’est mis d’accord avec la Juventus Turin pour inclure une option d’achat de 20 millions d’euros dans son contrat, valable jusqu’en avril 2017, pour acheter le joueur définitivement. S'il ne fait aucun doute que le Bayern Munich souhaite lever cette option d'achat, comme l'a récemment laissé entendre son directeur général, Karl-Heinz Rummenigge, dans les colonnes de Tuttosport, le joueur s'interroge.

Auteur d'un exercice 2015-2016 réussi avec le Bayern Munich de Pep Guardiola (46 matchs, 7 buts, 12 passes décisives, toutes compétitions confondues), Kingsley Coman joue désormais nettement moins depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti. Gêné par une blessure à son retour de l'Euro, l'ailier de 20 ans est aujourd'hui devancé dans la hiérarchie par Arjen Robben et Franck Ribéry. La situation fait réfléchir l'international français, d'autant que des cadors anglais sont venus toquer à la porte.

La priorité de Guardiola

Alors que le Bayern Munich doit finaliser le transfert définitif de Kingsley Coman dans les prochaines semaines, Manchester City et Chelsea viennent, selon nos informations, de formuler chacun une offre pour devancer le club bavarois et engager l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Les deux clubs anglais ont proposé à la Juventus entre 50 et 60 millions d'euros.

S'il se sent bien en Allemagne, Kingsley Coman n’écarte par la perspective d'évoluer en Premier League. Il étudie ainsi sérieusement ces options. D'autant que les entraîneurs en place le connaissent et le désirent vraiment.













À Manchester City, le jeune ailier retrouverait Pep Guardiola, qu'il a côtoyé au Bayern Munich et dont il apprécie les idées de jeu. Actuellement troisième de Premier League avec les Citizens, l'entraîneur espagnol souhaite renforcer son équipe pour la saison prochaine et a fait de Coman - avec lequel il est toujours en contact - l'une de ses priorités.

Sur ce dossier, City a de la concurrence. Chelsea a en effet également formulé une offre de transfert à la Juventus. Antonio Conte, qui avait fait venir Kingsley Coman à Turin en août 2014 avant de quitter le club, apprécie les qualités de vitesse et de percussion du joueur.

Le Bayern Munich, Manchester City, Chelsea, voire la Juventus (même si le championnat italien n'a pas sa préférence)... "King" a le choix. Le choix du roi. Reste à faire le bon, à 15 mois de la prochaine Coupe du Monde.