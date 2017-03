Insolite : Kazuyoshi Miura, 50 ans et buteur !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

En marquant le but de la victoire du Yokohama FC contre Thespa Kusatsu, Kazuyoshi Miura a encore repoussé son record de plus vieux buteur de l'histoire du football japonais. A 50 ans et 14 jours, l'attaquant s'éclate toujours autant, une semaine après avoir déjà effacé un certain Stanley Matthews des tablettes.