Insolite : Antoine Griezmann postule à la NBA

Footballeur de talent, troisième du dernier Ballon d'Or, l'attaquant de l'Atletico Madrid a une autre passion et la partage sur les réseaux sociaux.





Un fan de NBA

Toute personne qui connaît un peu le meilleur buteur et joueur du dernier Euro, connaît forcément son attirance pour le basket, et plus particulièrement pour la prestigieuse ligue nord-américain, la NBA. En effet, Grizou ne manque jamais une occasion de traverser l'Atlantique pour assister à des rencontres du championnat et plus précisément celles de son équipe préférée, les Knicks de New-York.





On l'a ainsi vu profiter de ses vacances de Noël pour se rendre au Madison Square Garden de New-York pour assister à la victoire des Knicks sur le Orlando Magic et recontrer au passage son idole, le meneur Derrick Rose, auquel il a offert un maillot de son club.





Un shoot de droitier très efficace !

Non content de regarder, le natif de Mâcon ne rate également pas une occasion de jouer. Il a ainsi mis en ligne une vidéo le montrant en pleine action sur son terrain d'entraînement sur la ligne des lancers francs. Très habile de sa main droite, contrairement au football où il est gaucher, le madrilène met dans le mille. Il se met même en scène en tapant dans les mains de partenaires imaginaires





Suffisamment pour s'imaginer une reconversion en s'inscrivant à la prochaine Draft comme il l'indique lui même en commentaire ? Sans doute pas, surtout quand l'on mesure 1m76, mais c'est toujours bon de rêver !