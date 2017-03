Insolite - Barça/PSG (6-1) : Nicolas Sarkozy énerve les supporters du Barça, après avoir crié "Hala Madrid" au Camp Nou

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Les petites histoire autour de FC Barcelone - PSG continuent d'affluer sur la Toile. Celle qui concerne Nicolas Sarkozy est tout simplement invraisemblable. Venu assister au huitième de finale retour de C1 de son équipe de coeur au Camp, mercredi soir dernier, l'ancien président de la République française se serait retrouvé dans de sales draps lors de la seconde période.

Sarkozy : "Hala Madrid, Hala Madrid"

Selon les informations de la radio catalane "Catalunya Radio", relayée par AS, El Mundo Deportivo et Sport, Nicolas Sarkozy, installé dans l'une des loges VIP du Camp Nou aux côtés de Thiago Motta et Maxwell, aurait été pris à partie par des supporters catalans, situés à quelques mètres de lui. La raison de ce courroux ? Une célébration trop démonstrative, même survitaminée, après le but marqué par Edinson Cavani à la 62e minute. Ce but, fondamental, donnait à ce moment-là du match la qualification en quarts de finale au club de la capitale.









Son entourage dément tout départ forcé

Non sans répondant, l'ancien président aurait donc répliqué aux nombreuses réprimandes et insultes par des "Hala Madrid, Hala Madrid", le célèbre slogan/chant des supporters du Real, rival de toujours du club blaugrana. Une réaction qui a contraint le service de sécurité du stade catalan d'intervenir et de calmer les esprits.

Évoqué par la presse castillane mais pas par Catalunya Radio, qui a seulement évoqué le "Hala Madrid", l'exfiltration de l'ancien président n'aurait jamais eu lieu selon l'entourage de Nicolas Sarkozy qui a été contacté par BFM TV . "C'est totalement faux" ont-ils précisé