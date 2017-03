Insolite : Chicharito se rase la tête suite à un pari

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |





Les Falcons d’Atlanta ne sont pas les seuls à garder de mauvais souvenirs du dernier Superbowl. C’est également le cas de l’avant-centre du bayer Leverkusen.





Hernandez fan des Falcons d'Atlanta

Javier Hernandez « Chicharito », l’attaquant mexicain du club allemand doit sincèrement regretter la date du 5 février dernier, jour où les New Englend Patriots ont réalisé le plus renversant come-back de l’histoire de la finale de la NFL. Menés 28-3 après trois quarts temps, ils l’avaient finalement emporté au grand dam de l’ancien buteur de Manchester United ?





Un pari pris sur internet

Ce dernier avait en effet parié que les joueurs d’Atlanta ne pouvaient plus être rejoins et allaient donc remporter leur premier Superbowl. Sûr de son fait, il ne s’était pas arrêté là puisqu’il avait publiquement mis en jeu sa coiffure, promettant de se raser la tête le cas de victoire de l’équipe de Tom Brady.





<br>

Chose promise, chose due !

On connaît la suite de l’histoire, les Patriots l’ont emporté, obligeant Chicharito à honorer son pari, chose qu’il a faite hier. Il a d’ailleurs publié sur les réseaux sociaux une vidéo consécutive à « l’exploit ». On l’y voit le crâne rasé expliquant qu’un enfant de Jalisco, l’état du Mexique dont il est originaire, ne revient jamais en arrière et honore sa parole. Une vidéo qui risque bien de faire la buzz. En tout cas, l’attaquant de 29 ans y réfléchira sans doute à deux fois la prochaine fois qu’il souhaitera faire un pari…