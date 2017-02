Insolite : l’incroyable transformation physique d’Andy van der Meyde, ex-joueur de l’Inter devenu boxer

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Promis à une brillante carrière de footballeur, Andy van der Meyde n’aura jamais répondu aux énormes attentes placées en lui. Mais il n’a pas renoncé au sport pour autant…





Passé par l’Ajax Amsterdam

Il y a des talents de l’Ajax Amsterdam qui ont droit à une grande carrière, comme Wesley Sneijder ou Zlatan Ibrahimovic. Et puis il y a ceux qui brillent étant jeunes, puis sombrent à mesure que les paliers à franchir sont de plus en plus élevés. C’est par exemple le cas d’Andy van der Meyde, pépite de l’Ajax du début des années 2000 (il a notamment remporté la Supercoupe des Pays-Bas). Séduisant ailier au physique fragile, il n’a jamais transformé l’essai et, par exemple, son passage à l’Inter Milan ne restera pas dans les mémoires (32 matches entre 2003 et 2005 pour un seul petit but).



Back than i was slim, fast And i had Hair. Now i am fat Bold And ugly. But i still dont give 2 fucks!!

Il s’est mis à la boxe

L’avant-après est assez sidérant mais, pourtant, on parle bien du même Andy van der Meyde, 18 sélections au compteur. Longiligne quand il était footballeur, l’intéressé n’arbore plus du tout le même physique. Logique, il a voulu se mettre à la boxe après avoir raccroché les crampons en 2012. Aujourd’hui âgé de 37 ans et également passé par Everton et le PSV Eindhoven, le Néerlandais a pris beaucoup de muscle et n’a pas hésité à se tatouer le corps pour affirmer ses ambitions. Chevelu sur les terrains, il s’est aussi rasé le crâne, ce qui lui confère un air encore plus dur.



Ho bisogno di raggiungere il mio obiettivo!! #trainhardfighteasy

Épanoui

Andy van der Meyde a l’air plus que jamais bien dans ses bottes. C’est du moins ce qu’il laisse transpirer sur ses photos partagées via les réseaux sociaux. Pour un athlète dont l’avenir sportif a été miné par de nombreuses blessures, c’est, en quelque sorte, une belle revanche sur la vie. En tout cas, il a retrouvé le sourire.