Insolite : Le Mannequin Challenge de Griezmann pour le Nouvel An

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Il semblerait qu’Antoine Griezmann ne se soit pas ennuyé pour son Réveillon du Nouvel An. Avec certains de ses coéquipiers, il s’est payé un petit Mannequin Challenge. So 2016 !





So 2016

So 2016 diraient sans doute les internautes. Car cela faisait un petit moment que le Mannequin Challenge avait disparu des réseaux sociaux. Consistant à être filmé, immobile, sur la musique Black Beatles de Rae Sremmurd, le phénomène s’est rappelé à notre bon souvenir sur le compte Instagram d’Antoine Griezmann. En effet, l’international français a improvisé un Mannequin Challenge durant son réveillon de la nouvelle année. Une mode de 2016 pour clôturer 2016 ? Quoi de mieux ?





Bonne année 2017 🎉 @diegogodin @josemariagimenez @jnanizayamo @kevingameirooff Une vidéo publiée par Antoine Griezmann (@antogriezmann) le 31 Déc. 2016 à 16h15 PST

Un réveillon avec ses coéquipiers

Sur la vidéo qu’il a postée, on peut apercevoir Diego Godin, Jose Gimenez ou encore Kevin Gameiro, ses coéquipiers à l’Atlético Madrid. Antoine Griezmann a donc passé une bonne soirée entre amis et en famille, puisque femmes et enfants étaient là pour se souhaiter « Bonne année » à minuit. On notera que tous ne sont pas totalement immobiles dans le Mannequin Challenge. On pardonnera aux bébés, mais beaucoup moins aux adultes…





Reprise le 3 janvier

En tout cas, Griezmann et les Colchoneros devront vite se remettre de leur soirée. Car le retour à la compétition est programmé pour le 3 janvier et le 8ème de finale aller de la Coupe du Roi (face à Las Palmas). Ils enchaîneront avec un déplacement à Eibar, le 7 janvier, en Liga, le match retour face à Las Palmas (le 10 janvier) et la réception du Betis en championnat (le 14 janvier). Cela donne un calendrier très costaud : quatre rencontres en moins de deux semaines. Pas le temps de souffler.