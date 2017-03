Insolite : tentative de maraboutage en plein match !

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Le football nous offre décidemment toujours autant de moments insolites. Dernier exemple en date ce week-end dans un match de jeunes.





Tentative de maraboutage

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans avait hier à Lukasa en Zambie entre l’équipe locale et celle du Sénégal. Si ce match ne devait pas initialement jouir d’une très importante couverture médiatique, il aura cependant réussi à faire le buzz.



En effet, une image particulièrement insolite a fait le tour du monde, celle d’un jeune sénégalais essayant de jeter un sort à ses adversaires. On joue la 57ème minute et les zambiens mènent déjà par 2-0 quand, profitant d’un coup franc, Ibrahima Ndiaye, l'un des Sénégalais présents dans la surface pour réceptionner le centre, a profité du temps mort avant le tir pour jeter dans le but une sorte de sort qu'il avait caché dans sa chaussette.











Le marabout démasqué

Malheureusement pour les lionceaux, si le coup était bien préparé, il a été très mal réalisé. Le jeune homme n’a effectivement pas fait preuve d’une très grande discrétion en jetant la chaussette et s’est fait prendre par les caméras mais également par ses adversaires qui se sont empressés de nettoyer leur but pour éloigner immédiatement le mauvais œil.



S’en est suivi un moment de légère tension entre les deux camps avant que l’arbitre ne remette de l’ordre dans la rencontre. A noter que la morale est sauve puisque les Chipolopolo juniors l’ont finalement emporté. Reste à savoir si cette tentative avortée sera sanctionnée.