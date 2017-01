Insolite - Voici les plus beaux buts de FIFA 17 (Vidéo)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

EA Sports a compilé tous les plus beaux buts de son célèbre jeu vidéo, FIFA 17, dans une vidéo. Une vidéo pour les amateurs du beau geste.

Les fans de buts d'anthologie vont être ravis. L'éditeur EA Sports a profité des fêtes de Noël pour sortir une compilation des plus beaux buts inscrits à FIFA 17, son célèbre jeu vidéo sorti en septembre dernier.

Pour ne mettre personne de côté, EA a sélectionné les buts marqués depuis la sortie du jeu. Pour accompagner ces chefs d'oeuvre, Ray Hudson, l'ancien joueur devenu l'un des commentateurs les plus appréciés au Royaume-Uni et dans le monde entier, pour son phrasé fleuri, a commenté l'ensemble avec force et conviction. L'ensemble est tout simplement génial.



Sans vouloir tout dévoiler, un certain Zlatan Ibrahimovic a visiblement apprécié le but inscrit par Olivier Giroud face à Crystal Palace, dimanche dernier. Du grand art.