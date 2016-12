James Rodriguez, meilleur milieu d’Espagne ?

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

Passé par l’AS Monaco, James Rodriguez vit une période difficile au Real Madrid. Donné partant, le milieu de terrain colombien regrette son faible temps de jeu. Lorsqu'on scrute ses performances, elles sont plus qu’honorables. Plusieurs clubs souhaiteraient s’attacher les services du joueur.



Très décisif avec le Real

Depuis son arrivée en Liga en 2014/2015, James Rodriguez affiche des statistiques supérieures à d’autres joueurs du championnat. Si on additionne les buts et les passes décisives, Rodriguez est le milieu de terrain le plus décisif de Liga (21 buts et 23 passes décisives) devant Toni Kroos et Ivan Rakitic. C’est ce que révèle le site britannique Metro.co.



Des offres

Décisif, certes, mais James Rodriguez a l’impression de ne pas être exploité à sa juste mesure. « Je ne peux pas garantir que je vais continuer. J’ai des offres et j’ai sept jours pour y penser. Je suis heureux à Madrid, mais je veux plus jouer. Je veux rester, mais il faut se préparer à tout et trouver des portes de sortie. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir pu jouer la finale, mais je suis heureux du titre », avait-il déclaré en zone mixte après la victoire du Real en Coupe du monde des clubs.



Il a obtenu son visa britannique

Et les rumeurs de départs augmentent puisque selon <em>El Tiempo</em>, le joueur aurait obtenu son visa britannique. De quoi alimenter les informations qui l’envoient à Chelsea pour près de 90 millions d’euros. El Tiempo précise cependant que ce visa n’a été demandé que pour que le joueur passe le jour de l’an chez son beau-frère David Ospina à Londres. Mais un visa peut servir pour d’autres raisons…