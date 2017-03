Manchester United : José Mourinho critique les choix de Van Gaal

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Dans une interview donnée à la BBC, José Mourinho s'est exprimé sur certains choix de son prédécesseur sur le banc de Manchester United, Louis Van Gaal.





Mourinho regrette trois joueurs

Comme souvent, l'ancien entraîneur de Porto, le Real ou Chelsea s'est montré particulièrement disert et bon client avec la presse. Interrogé par Gary Linecker pour The Premier League Show, le technicien portugais a légèrement égratigné la gestion d'effectif de Van Gaal. Interrogé sur les regrets qu'il pouvait avoir sur l'effectif dont il dispose à Manchester, le "Special One" a regretté que trois joueurs de l'effectif aient été vendus avant son arrivée.

"Manchester a vendu des joueurs que je n'aurais jamais vendu. Je n'aurais jamais vendu Di Maria, Chicharito ou Wellbeck, sous n'importe quelles conditions."





Les trois hommes ont en effet quitté le club lors du même mercato, à l'été 2015. Di Marie pour rejoindre le PSG, Wellbeck pour filer à Arsenal et Chicharito pour aller en Allemagne, à Leverkusen.





Des départs largement compensés

S'il n'es pas illégitime que Mourinho regrette le départ de ces trois joueurs, difficile cependant d'imputer le classement actuel du club, décevant pour une formation de ce standing, à leur absence. En effet, depuis son arrivée à Old Trafford, le double vainqueur de la Ligue des Champions a bénéficié de moyens quasi illimités pour compléter son effectif et donc remplacer ces départs.

Ibrahimovic, Pogba ou Mkhitaryan sont notamment arrivée l'été dernier, compensant largement, sur le papier, les errements de son devancier sur le marché des transferts...