Qui sont les joueurs les plus fidèles en Europe ?

L'Observatoire du football a livré la liste des joueurs les plus fidèles dans les championnats d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne, de France et d'Italie. Le champion incontestable joue à la Roma, où on le considère comme un empereur... Dans les cinq championnats, on observe certaines particularités, notamment en France.

La fidélité est un concept de plus en plus rare dans le football d'aujourd'hui. Et les joueurs qui s'y astreignent ont une place à part dans le coeur des supporters. La liste publiée ce 27 février par l'Observatoire du football s'avère très intéressante : elle recense les joueurs les plus fidèles dans les cinq grands championnats européens. Ces joueurs sont encore en activité et n'ont connu qu'un maillot pour la plupart.

Totti, fidèle à la Roma depuis 24 ans

Le champion domine largement ce classement. Il joue à l'AS Rome, et dans la capitale italienne, il est vénéré comme une divinité : il s'agit bien sûr de Francesco Totti, 40 ans, dont 24 années à défendre le maillot de la Louve. Formé à la Roma, l'attaquant évolue avec les pros depuis 1993. C'est un véritable monument du calcio et de la Serie A.

Deuxième du classement : John Terry. Le défenseur de 36 ans porte le maillot de Chelsea depuis 18 ans et demi (avec un court intermède à Nottingham Forest en 2000). La troisième marche se partage entre deux joueurs. Il y a le célèbre Gianluigi Buffon, formé à Parme et dernier rempart de la Juventus depuis 2001, et Nicolas Seube, défenseur du Stade Malherbe de Caen depuis la même année. Tous deux en sont à 15 ans et demi de fidélité.

Dans le top 10, on retrouve aussi Andrés Iniesta, 14 ans et demi au Barca, Loïc Perrin, Vert depuis 13 ans et demi, ou encore Roman Weindenfeller, solide gardien du Borussia Dortmund depuis 14 ans et demi. Retrouvez le top 11 complet plus bas.

De Rooney à Rolando en passant par Walcott, Pastore, Carrasso, Ramos...

Dans les autres grands clubs européens, on s'aperçoit que certains "vieux" sont en fait encore assez jeunes. Bien que donné sur le départ, Wayne Ronney, 31 ans, est le doyen à Manchester United où il joue depuis 12 ans et demi. Du côté d'Arsenal, le plus fidèle n'a pas encore 28 ans : il s'agit de Theo Walcott, Gunner depuis déjà 11 ans. A Manchester City, cela fait 8 ans et demi que Pablo Zabaleta et Vincent Kompany sévissent en défense.

En Italie, les recordmen Javier Zanetti (858 matches à l'Inter Milan) et Paolo Maldini (902 matches à l'AC Milan) peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Ils ne seront pas détrônés de sitôt. A l'Inter Milan, le plus fidèle est le Japonais Yuto Nagatomo, Nerazzurro depuis seulement 6 ans. Chez les Rossoneri, le plus ancien est Ignazio Abate, présent depuis 7 ans et demi. Au Real Madrid, cela fait 11 ans et demi que Sergio Ramos pilote la défense et se mue parfois en sauveur. Au Bayern Munich, le capitaine Philipp Lahm (qui prendra sa retraite à la fin de la saison) joue depuis 11 ans et demi.

Et qu'en est-il en France ? Derrière les leader Seube et Perrin, on retrouve un certain Pantxi Siriex, bien peu utilisé à Toulouse ces dernières années mais toujours là après 12 ans et demi de bons services. A Lyon, le doyen s'appelle Maxime Gonalons, au club depuis 7 ans et demi, soit la même durée que Cédric Carrasso à Bordeaux. Au PSG, les plus anciens et fidèles sont Blaise Matuidi et Javier Pastore, deux des premières recrues de l'ère QSI (5 ans et demi). A Monaco, c'est le duo Danijel Subasic-Nabil Dirar (5 ans) qui est le plus fidèle.

Quant à l'Olympique de Marseille... Les transferts opérés ces dernières années ont profondément modifié l'effectif olympien. Et cela se voit : les joueurs les plus fidèles sont Abou Diaby, Rémy Cabella, Yohann Pelé, Karim Rekik, Rolando, Bouna Sarr et André Zambo Anguissa... c'est-à-dire sept joueurs qui portent le maillot marseillais depuis seulement un an et demi !

Le top 11

Francesco Totti (AS Rome): 24 ans

John Terry (Chelsea) : 18,5 ans

Gianluigi Buffon (Juventus) et Nicolas Seube (Caen) : 15,5 ans

Andrés Iniesta (Barcelone), Sergio Pellissier (Chievo Verone), Angelo Palombo (Sampdoria) et Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund) : 14,5 ans

Loïc Perrin (Saint-Etienne), Xabier Prieto (Real Sociedad) : 13,5 ans