Juventus Turin : une offensive sur le PSG, le Real et le Barça

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Depuis cinq ans, la Juve survole le championnat italien. Avec cinq Scudetti, deux coupes nationales et trois surpercoupes d’Italie, aucune autre formation de Serie A ne semble pouvoir l’arrêter. Mais en Coupe d’Europe c’est une autre histoire. D’où sans doute sa volonté de recruter de nouveaux éléments en vue de décrocher la Ligue des Champions qui lui échappe depuis 20 ans. Pour cela, la Juventus a visé deux joueurs de Liga, un du Real et un du Barça et surtout un élément du PSG…







Kroos et Rakitic dans le viseur

En l'epace d'un an et demi, les quintuples champions d’Italie en titre ont perdu notamment Pirlo, Vidal et Pogba qui avaient permis au club de se hisser en finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone en 2015. Cette saison, au milieu de terrain, les Turinois comptent dans leurs rangs Pjanic, Marchisio et Khedira, mais pour aller décrocher la Coupe aux grandes oreilles, de nouveaux joueurs seraient dans le viseur de la Juve. Selon Tuttosport, la Juventus s'intéresserait notamment à Toni Kroos et Ivan Rakitic.

Pour le Croate, sa situation s’est soudainement compliquée depuis le Clasico, Luis Enrique lui préférant André Gomes ou Denis Suarez aux côtés d’Iniesta. Pire, Rakitic n’a pas foulé la pelouse une seule seconde depuis deux rencontres et est resté sur le banc de touche. Du coup, l’intérêt de la Juve pourrait constituer une porte de sortie pour lui.



Situation difficile pour l'Allemand

Pour Toni Kroos, cela semble plus compliqué. Indiscutable au Real, il vient de remporter la Ligue des Champions, la supercoupe d’Espagne et le Mondial des clubs en quelques mois. Zidane lui fait pleinement confiance, si bien qu’au retour de blessure de l’Allemand, il a repris sa place dans le onze de départ malgré les performances réussies de Kovacic et Isco en son absence.

Est-ce que le champion du monde allemand pourrait céder aux sirènes turinoises ? Polyvalent au milieu de terrain, il y retrouverait son coéquipier en sélection Khedira, transféré à Turin en provenance... du Real Madrid. Mais Kroos a récemment re-signé à Madrid jusqu’en 2020, ce qui rend un transfert plus difficile, et surtout très coûteux.



Verratti, solution idéale pour la Juve ?

Mais l'objectif numéro un de la Juventus serait en fait un autre milieu de terrain : Marco Verratti intéresse depuis longtemps les dirigeants de la Vieille Dame. Le milieu Italien est dans une situation comparable que celle de la Juve : dominateur sur la scène nationale, il ne parvient pas avec le PSG à triompher en Coupe d’Europe. Il pourrait alors revenir dans son pays d’origine pour tenter de remporter la Ligue des Champions.

Mais pas sûr que le PSG laisse partir son prodige italien aussi facilement et sans une grosse indemnité. Pourtant, selon Tuttosport, les Champions d’Italie seraient prêts à refaire « un coup à la Higuain » : ils avaient attiré le buteur de Naples pour 90 millions d’Euros cet été ! Avec l’argent du transfert de Pogba, il n’est pas à exclure qu’un gros coup se réalise du côté du Piémont lors des prochaines fenêtres de transferts !