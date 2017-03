Kanté sacré meilleur milieu de terrain du monde par Lampard

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

C'est une constante cette saison outre-Manche, un joueur semble marcher sur l'eau en Premier League et il est français.





Le meilleur du monde pour Lampard



Passé de Leicester à Chelsea cet été, N'Golo Kanté n'a rien perdu de son efficacité, il semble même encore avoir passé un palier. Complètement indiscutable dans l'entrejeu d'Antonio Conte, il est aujourd'hui au dessus du lot et ne cesse de voir pleuvoir les louanges. Dernières en date, celles de Frank Lampard, le légendaire milieu londonien , sur le plateau de la BBC après la prestation XXL de l'ancien caennais lors du quart de finale de cup face à United :

« J'irais jusqu'à dire qu'il est le meilleur milieu axial au monde (...) Il ne marque certes pas beaucoup mais ce qu'il donne à l'équipe, la façon dont il joue (...) je ne vois personne de meilleur à l'heure actuelle. » Frank Lampard



Des statistiques exceptionnelles

Si de prime abord, cette déclaration peut paraître excessive, elle prend tout son sens quand on se penche sur les statistiques du marathonien des Blues. En Premier League, il domine ainsi de nombreuses catégories. Depuis 2015, il est ainsi le meilleur tacleur du championnat, très loin devant son poursuivant Fernandinho (267 contre 157), meilleur intercepteur devant Koscielny (218 contre 205) et second meilleur passeur avec 88.14%...

Enfin titulaire en Bleu ?

Un nouveau statut, certainement couronné par un titre de meilleur joueur de Premier League en fin de saison, qui devrait lui permettre de s'installer comme titulaire dans le milieu de terrain de l'Equipe de France en lieu en place Blaise Matuidi. On imagine effectivement mal Didier Deschamps se priver d'un tel joueur qui lui permettrait d'installer enfin Paul Pogba à son poste préféré, celui de relayeur gauche. Une paire qui met l'eau à la bouche.