Karim Benzema et les Bleus, une rédemption encore possible ?

C’est l’un des serpents de mer du football français, les performances de Karim Benzema pourraient-elles lui permettre de réintégrer l’Equipe de France ? Interrogé à ce sujet, le sélectionneur des Bleus n’a pas fermé la porte.





Un train parti sans le madrilène

Alors qu’il était le fer de lance de l’équipe entraîné par Didier Deschamps, l’ancien lyonnais a brusquement vu son avenir en équipe nationale s’assombrir à cause de la fameuse histoire de « la sextape » de Mathieu Valbuena. Mis en examen en avril 2016 et toujours sous le coup d’une enquête judiciaire, l’attaquant aux 27 buts en 81 sélections n’a depuis plus été convoqué à Clairefontaine et a vu un groupe se construire sans lui.



Car oui, depuis l’Euro 2016 est passé par là et les Bleus se sont trouvé un nouveau leader offensif en la personne d’Antoine Griezmann et un buteur fiable avec Olivier Giroud. Sportivement, les Bleus fonctionnent très bien et il n’est plus indiscutable. Pire, il pourrait même mettre en péril ce bel équilibre. Pourtant, le meilleur buteur français de l’histoire de la Ligue des Champions n’a pas renoncé à porter la tunique tricolore.







Un retour encore possible ?

Ses dernières prestations convaincantes sous le maillot merengue plaident d’ailleurs en sa faveur. Après un début de saison poussif, à l’image de son équipe, il a retrouvé des sensations, portant le Real en Ligue des Champions contre Naples. De quoi pousser Deschamps à ne rien envisager de définitif :



« Si j’estime que c’est bien pour la sélection de rappeler Karim, je le ferai. Il s’est passé ce qu’il s’est passé, mais je n’ai pas de rancœur envers lui. D’autres joueurs ont pu faire des déclarations déplacées à mon encontre et ça ne m’a pas empêché de les reprendre. Une sélection, ce n’est pas « lui, je l’aime, lui, je ne l’aime pas ». Il demeure l’un des meilleurs attaquants français. »

Des déclarations encourageantes mais qui pourraient ne rester que lettre morte. En effet, avec les performances enthousiasmantes de jeunes tels que Kylian M’Bappé ou Moussa Dembele, difficile d’imaginer l’aveyronnais redonner sa chance à Benzema plutôt que préparer l’avenir…