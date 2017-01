L’équipe type des cinq grands championnats à mi-saison selon les statistiques

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Les premiers flocons de neige redessinent le paysage, l’effervescence des fêtes de fin d’année retombe, les vacanciers retournent au travail. Pas de doute, l’année 2017 pointe le bout de son nez. Avec elle, le mercato hivernal ouvre ses portes, mais, hormis en Angleterre, il faudra encore attendre quelques jours avant de pouvoir voir du football en Europe. Le temps pour nous de dresser l’équipe type des cinq grands championnats selon les statistiques de Whoscored.

Comment ça fonctionne ?

Depuis le début de la saison, le site spécialisé dans les statistiques, Whoscored, analyse et note les joueurs issus des cinq grands championnats après chaque rencontre. Pour ce faire, l’outil se base sur les performances des joueurs, leur nombre de buts, de passes décisives, d’arrêts, de tirs, de passes réussies, de tacles, d’interceptions, etc. Chaque semaine, un onze type est dégagé, par championnat et en Europe plus globalement. Pour concocter l’équipe type européenne à mi-saison, Whoscored a retenu le joueur le mieux noté pour chaque poste, dans une équipe construite en 4-4-2. Seuls les footballeurs ayant pris part à au moins 13 rencontres de championnat ont été pris en considération.

Une défense aux allures de Ligue 1

Si les équipes italiennes sont réputées pour leur solidité défensive, aucun joueur transalpin ne figure dans l’équipe type européenne à mi-saison concoctée par Whoscored. Avec une note moyenne de 7,3, Stéphane Ruffier est le meilleur gardien d’Europe depuis le mois d’août. La muraille de l’ASSE devance notamment Wojciech Szczesny (AS Roma) et Jordan Pickford (Sunderland).

Les deux latéraux de l’équipe évoluent en Ligue 1. A droite, personne ne fait mieux que Ricardo Pereira, le Niçois. A gauche, Fernando Marçal (Guingamp), devance notamment Danny Rose (Tottenham) et Filipe Luis (Atlético Madrid). La charnière centrale est composée par le défenseur de Manchester City, Nicolas Otamendi, et Virgil van Dijk, la révélation de Southampton.

Pogba, l’exception du milieu

Le milieu de terrain fait la part belle aux joueurs du FC Barcelone. On y retrouve notamment Lionel Messi, meilleur buteur sur l’année 2016, et son coéquipier, Neymar. Le Brésilien est d’ailleurs le joueur qui obtient la note moyenne la plus élevée avec un 8,2/10. Depuis le début de la saison, il a déjà inscrit six buts et délivré 13 passes décisives entre la Liga et la Ligue des Champions.





A la récupération, Whoscored place un ancien du Barça, Thiago Alcantara, que Luis Enrique et consorts chercheraient d’ailleurs à rapatrier. L’Espagnol est un titulaire indiscutable de l’entrejeu de Carlo Ancelotti au Bayern Munich. En 15 rencontres de Bundesliga, il a scoré à trois reprises pour autant de passes décisives. Finalement, le seul milieu de terrain retenu dans l’équipe type qui n’est pas passé par le FC Barcelone est Paul Pogba. Après une (ré)adaptation compliquée, le Français retrouve toute la mesure de son talent à Manchester United. Devenu un élément clé des Red Devils, il a fait trembler les filets quatre fois et délivré trois assists en 18 rencontres.

Une attaque étonnante

Alors que Diego Costa est plus que jamais le meilleur buteur de la Premier League avec 14 pions, il n’intègre pas l’équipe type de Whoscored. Il est notamment devancé par le dauphin du capocannoniere (Mauro Icardi) en Italie, Edin Dzeko. Avec ses 13 buts, le Bosnien est l’un des principaux artisans de la deuxième place de l’AS Roma en Serie A. Dans le 4-4-2, il est accompagné par Alexis Sanchez, l’un des meilleurs attaquants d’Europe actuellement. En 19 matches de Premier League cette saison, il a fait trembler les filets 12 fois et délivré sept passes décisives. Des chiffres éloquents pour un joueur qui avait commencé la saison sur le côté gauche.





Ils n’étaient pas loin d’intégrer l’équipe type

Eden Hazard – Chelsea (8,03/10)

Toni Kroos – Real Madrid (7,87/10)

Philippe Coutinho – Liverpool (7,85/10)

Gareth Bale – Real Madrid (7,84/10)

Felipe Anderson – Lazio (7,84/10)

Diego Costa - Chelsea (7,78/10)

Andrea Belotti – Torino (7,74/10)

Cristiano Ronaldo – Real Madrid (7,70/10)

Kerem Demirbay – Hoffenheim (7,68/10)

Maxime Gonalons – OL (7,65/10)

Luis Suarez – FC Barcelone (7,62/10)

Dimitri Payet – West Ham (7,61/10)