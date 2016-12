L’équipe type des joueurs en fin de contrat en 2017

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Plusieurs joueurs possédant un sacré pedigree sont en fin de contrat en juin prochain. Voici le onze type de ceux qui pourraient encore rendre des services.





Costil dans les cages

Le marché des gardiens est toujours un peu particulier et les grosses pointures, à l’image d’Iker Casillas, ont tous un contrat qui s’achève, au minimum, en juin 2018. Mais en Ligue 1, où plusieurs portiers solides officient, il y a Benoit Costil qui sera libre l’été prochain. Sauf surprise, le Stade Rennais et lui devraient mettre fin à leur aventure et le troisième gardien de l’Equipe de France à l’Euro 2016 pourrait découvrir un nouveau championnat. Devant lui, la défense serait composée de Gaël Clichy et Bacary Sagna, les deux arrières latéraux de Manchester City, et d’une charnière formée par John Terry et Pepe. Le premier a une sacrée expérience du plus haut niveau, le second, on l’a vu à l’Euro, a encore beaucoup de jus quand il s’agit d’éteindre des incendies.



Yaya Touré en tour de contrôle

Malgré un Pep Guardiola très réticent à son sujet en début de saison, Yaya Touré a prouvé, s’il en avait besoin, qu’il pouvait être décisif (il a marqué le premier but face à Hull City, lors du Boxing Day). Cela ne l’aidera pas à prolonger son bail à Manchester City mais, au moins, il s’est refait la cerise en vue d’un éventuel dernier contrat chez une grosse équipe. Dans l’équipe type des joueurs bientôt libres, il serait associé au talentueux Axel Witsel, très coté et qui devrait être la cible de plusieurs clubs. Dans un 4-2-3-1, le duo se positionnerait en soutien de Santi Cazorla.





Ibra devant

Zlatan Ibrahimovic flambe avec Manchester United. Mais il n’a signé qu’un an de contrat, ce qui apparaît des plus logique vu son âge. Pour le servir, on miserait sur Jesus Navas (Manchester City) et Arjen Robben (Bayern Munich). Ils sont tous les deux ailiers droits mais le Néerlandais fera très bien l’affaire sur le côté gauche. Avec le suédois devant, on aurait quand même une belle attaque : la IRN.