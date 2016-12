L'équipe type des joueurs en fin de contrat

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

Alors que le mercato va s’ouvrir, les clubs ont la possibilité de voir plus loin. De nombreux joueurs arrivent en fin de contrat et pourraient être recrutés gratuitement. Voici l’équipe des joueurs bientôt libres.



Gardien et défenseurs

L’ancien portier du Real Madrid entame sa dernière année de contrat avec le FC Porto. Loin d’être à la retraite, il a déjà engrangé les matches (15 rencontres de championnat et huit en Ligue des Champions). Le gardien qui effectue une bonne saison au Portugal pourrait intéresser un club comme l’OM, qui recherche un portier.



En défense, le vainqueur de l’Euro 2016, Pepe est en fin de contrat avec le Real Madrid. Il devrait quitter le club madrilène. Le joueur de 33 ans pourrait prendre la direction de la Chine. La Chinese Super League n’hésite à proposer de gros salaires pour attirer les stars. Sur le banc, Per Mertesacker devrait quitter Arsenal. Bien qu’un peu lent et souvent blessé, c’est un défenseur expérimenté. Sur les côtés, le joueur de Séville et ancien Bordelais Benoît Tremoulinas (30 ans) et celui de Chelsea Branislav Ivanovic (32 ans) peuvent également séduire. Les Girondins seraient d’ailleurs intéressés par le retour de l’ancien latéral gauche. Affaire à suivre.



Milieux de terrain

Parmi les milieux en fin de contrat, les possibilités ne manquent pas. Santi Cazorla (32 ans), Yaya Touré (33) et Alex Witsel (27) pourraient être des renforts précieux. L’Espagnol a été opéré d’une cheville et sera longuement absent. Au vu de son âge, reviendra-t-il au plus haut niveau lui qui n’a plus joué plus de 25 matches en une saison depuis 2015 ? L’Ivoirien redevient indispensable au Manchester City de Guardiola. Au point de prolonger ? Enfin, le milieu du Zenith pourrait prendre la direction du Barça cet été. Affaire à suivre.



Milieux offensifs

Même s’il n’a plus le même allant qu’avant, Arjen Robben reste un attaquant excentré de premier plan. Il n’a joué que dix matches avec le Bayern cette saison. S’il n’a pas encore prolongé, il devrait rester en Bavière. « Il restera au Bayern Munich, nous voulons qu'il reste au Bayern Munich », a assuré le président du directoire du club allemand, Karl-Heinz Rummenigge. A droite, Jesus Navas pourrait rejoindre la Turquie pour rebondir au Fenerbahçe.



Attaquant

Relancé à Nice, Mario Balotelli pourrait connaître le destin de Ben Arfa : être courtisé. L’attaquant a déjà marqué huit buts, tous à domicile. L’OGC Nice aura du mal à le convaincre de rester sur la Côte d’Azur.



Remplaçants

L’ancien Lillois Aurélien Chedjou pourrait rejoindre l’OM. Le latéral Pablo Zabaleta est en fin de contrat avec Manchester City. Rachid Ghezzal (24 ans) n'a toujours pas prolongé à Lyon malgré de belles performances, tout comme Paul-Georges Ntep (24). Au Herta Berlin, Salomon Kalou serait sur le point de prolonger. À moins que Rudi Garcia, son ancien coach à Lille, le convainc de venir à Marseille.