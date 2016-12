L'incroyable statistique du Real Madrid en 2016

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

Le club espagnol a remporté trois titres et n'a subi que deux défaites cette année. C'est un record pour l'équipe coachée par Zidane.

En 2016, le football européen s’est trouvé une capitale : Madrid. Le club espagnol a quasiment tout remporté – à l’exception notable de la Liga. Une Ligue des Champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe du monde des clubs. Trois trophées remportés en 2016. C’est plus que le nombre de défaites enregistré par le club cette même année.



Dernière défaite en Liga en février !

Depuis qu’il a repris le club, le 4 janvier 2016, Zinédine Zidane enchaîne les bons résultats. Son équipe n’a perdu que deux rencontres sur l’année civile. Un record pour le club. Une défaite en championnat contre l’Atlético Madrid en février (0-1) et une en Ligue des Champions contre Wolfsburg (0-2). Le Real Madrid n’a plus connu la défaite depuis huit mois. Après la victoire à la Coupe du monde des clubs, l’équipe de « Zizou » peut partir en vacances sereinement : elle gardera son ratio trophées/défaites positif puisque plus aucun match n’est programmé en 2016.



Un effet Zidane

Deux défaites, trois trophées, le début de carrière de Zinédine Zidane est quasiment parfait. Malgré le doute sur son « inexpérience » au début de son mandat, le Ballon d’Or 1998 a su convaincre les sceptiques et insuffler son esprit de la gagne. 2017 ressemblera-t-elle à 2016 ? C'est bien parti. Le Real Madrid est en tête de la Liga avec trois points d’avance (et un match en moins) sur le FC Barcelone. La barre est haute pour renouveler les performances en Ligue des Champions de la saison passée. Le défi immense : depuis la réforme de la compétition (1992-1993), jamais un club n’a conservé son titre ! Les bons auspices de l'automne sont parfois différents de la vérité du printemps.