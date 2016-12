L'Olympique de Marseille avance sur la piste Jordan Amavi

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

Si le PSG a capté la lumière en recrutant Draxler et à des vues sur plusieurs joueurs à vocation offensive (Philippe Coutinho ou Lucas Alario), l’Olympique de Marseille avance également sur son mercato. Moins bruyamment, mais tout aussi ambitieux.



De la concurrence

Car si l’OM a réussi un bon début de saison au vu des inquiétudes qu’avaient suscité ses premières prestations estivales, Rudi Garcia ne serait pas contre plusieurs renforts. Parmi les pistes privilégiées, celle de Jordan Amavi. Selon <em>La Provence</em>, les discussions entre les dirigeants olympiens, Aston Villa et l'ancien latéral gauche niçois ont progressé. Une offre a été transmise et le club anglais, comme le défenseur de 22 ans, vont étudier la proposition. Selon La Provence, l’OM aurait proposé 10 millions d’euros pour recruter l’ancien Niçois. Le président d'Aston Villa a tenu à régair aux rumeurs. Il annonce dans un tweet avoir refusé une offre de 25 millions de livres (soit 29 millions d'euros).





Un atout offensif

Les négociations ne font que commencer et l’OM devra la joueur stratégique puisque d’autres clubs semblent intéresser (notamment Liverpool). Jeune défenseur prometteur, le latéral peut apporter de la vitesse et de la technique que recherche Rudi Garcia. Blessé peut après son arrivée à Aston Villa, Amavi a su se relancer et enchaîne les bonnes prestations même si son club est en D2 anglaise.

Deulofeu aussi pisté ?

Autre piste avancée par La Provence : Gerard Deulofeu. L’Espagnol de 22 ans, ancien de la Masia, intéresserait les dirigeants marseillais. Le quotidien se base sur un tweet d'un journaliste espagnol souvent bien informé, Hugo Garcia Pérez. L’attaquant évolue actuellement à Everton. Cette saison, il a joué 11 matches de Premier League et n’a pour l’instant inscrit aucun but.