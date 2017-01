L’OM affiche sa confiance sur la venue de Dimitri Payet

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A chaque jour, sa nouvelle déclaration ou analyse sur le possible futur transfert de Dimitri Payet en terres phocéennes. Selon l’Equipe de vendredi, il semble régner une certaine confiance du côté marseillais. Le temps joue en faveur de l’OM, puisque West Ham est visiblement de moins en moins concerné par la situation du joueur.





Payet exclu du voyage à Dubai

Il ne s’entraîne plus avec le groupe professionnel et voilà que Dimitri Payet n’a pas été inclus dans la liste de joueurs de West Ham qui s’envoleront pour une tournée à Dubaï en février. Avec cette information révélée par l’Equipe, il est facile de déduire que le club londonien ne compte plus du tout sur lui et que son avenir se dessine ailleurs. Vers Marseille ? Toujours selon le quotidien français, les deux clubs seraient proches d’un accord sur la somme du transfert mais l’OM préfèrerait attendre les derniers jours du Mercato. La stratégie paraît risquée, mais les Phocéens seraient confiants quant à l’issue des négociations.













Son agent tente de calmer le jeu

Les voyants semblent au vert pour la venue de Payet à l’OM, et cette semaine, nos confrères de l’Equipe évoquaient même l’existence d’un contrat de 4 ans et demi qui attendait l’International tricolore avec à la clé un salaire brut de 7 millions d’euros par an. Mais dans les colonnes du journal, Jacques-Olivier Auguste, l’agent de Dimitri Payet livre une autre version : « Je démens l’existence d’un accord entre Dimitri et l’OM aux conditions évoquées, que ce soit sur la durée du contrat ou sur le montant du salaire. » Il reste encore quelques jours avant la fin du Mercato pour mettre fin à ce feuilleton qui dure depuis plusieurs semaines déjà et mettre toute l’affaire West Ham/OM/ Payet au clair.