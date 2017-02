L'OM prêt à miser 50 M€ sur un avant-centre !

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Si l’Olympique de Marseille sort d’un mercato particulièrement réussi et maîtrisé, le club phocéen ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et prépare déjà l’intersaison.







Un avant-centre de renom dans le viseur

Lors de sa prise de fonction comme président du club, Jacques-Henri Eyraud avait précisé que le marché hivernal ne serait fait que d’ajustements et que le véritable travail ne commencerait réellement qu’à l’été 2017. Deux mois plus tard Patrice Evra, Morgan Sanson, Grégory Sertic et surtout Dimitri Payet sont venus renforcer l’effectif du Rudi Garcia. Pour une campagne d’ajustements, l’OM a finalement réussi un coup de maître.



Et juillet se prépare déjà en coulisse ! Selon RMC, le club souhaiterait frapper fort pour s’offrir un attaquant d’envergure à même d’incarner le Champions Project. Pour cela, une enveloppe de 50 M€ aurait été débloquée par le propriétaire du club, Frank McCourt. Une somme importante qui devrait permettre à Zubizarreta de s’offrir une pointure.



Aucune piste officielle

Si aucun nom n’a encore filtré, nul doute que si l’actionnaire est prêt à investir une telle somme, c’est pour trouver un joueur de renom à même de crédibiliser le projet du nouvel OM. s’inspirant sans doute de l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic à Paris qui avait donné une toute ampleur à l’arrivée de QSI, Eyraud voudrait du lourd. Dans ce but, on peut penser que des émissaires du club sont à l’œuvre dans toute l’Europe pour dénicher la perle rare.

C’est d’ailleurs sur ce genre de dossier que l’influence et le réseau du nouveau directeur sportif, Andoni Zubizarreta doit faire la différence. Pourquoi donc ne pas regarder vers l’Espagne ou plusieurs attaquants de premier ordre pourraient se retrouver sur le marché ? Karim Benzema et Alvaro Morata au Real en cas d’arrivée de Paulo Dybala ou Pablo Alcacer qui ne joue pas à Barcelone, pourraient ainsi être des pistes crédibles. Il se murmure également que l’épouse colombienne de Frank McCourt aimerait beaucoup voir débarquer l’un de ses compatriotes, de là à voir surgir le nom de Carlos Bacca, il n’y a qu’un pas. Une chose est sûre, ce dossier n’a pas fini de faire parler…