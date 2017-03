Pour l’UEFA, le FC Barcelone a 0 % de chance de se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

À quelques jours des huitièmes de finale retours en Ligue des Champions, l’UEFA a dévoilé les chances de qualification de chacune des équipes encore engagées. Et le FC Barcelone est seul face à un exploit qui serait historique.





0 % de chance

Dans l’histoire de la grande scène européenne (Coupe des clubs champions européens/UEFA Champions League, Coupe UEFA/UEFA Europa League et Coupe des vainqueurs de coupe européenne), 58 matches se sont terminés par un 4-0 à l’aller et aucune équipe ainsi menée n’a su renverser la vapeur. Autrement dit, le FC Barcelone a 0 % de chance de valider son ticket pour les quarts de finale. Non pas que la remontada est impossible puisque rien ne l'est vraiment quand on a la MSN dans son équipe, mais elle serait tout simplement historique. Le Barça de Luis Enrique, qui quittera son poste en juin, a donc une page, peut-être la plus belle de son passage en Catalogne, à écrire. Mais il risque de manquer d’encre.





Du 60/40 pour Monaco-City

Au terme d’un match spectaculaire, sans doute le plus beau de la saison en Ligue des Champions, Monaco a perdu contre Manchester City à l’Etihad Stadium (5-3). Dans les statistiques, l’ASM conserve néanmoins 40 % de chances de continuer son parcours dans la compétition. Pour ce faire, il lui faudra gagner par deux buts d’écart (2-0, 3-1 ou 4-2). C’est dans les cordes de l’actuel leader de Ligue 1, meilleure attaque d’Europe qui devra aussi veiller à ne pas voir ses filets trembler face à des Citizens en position de force.



Le Bayern à 98,8 %

Le PSG (100 %), le Bayern Munich (98,8 %), la Juventus Turin (97,3 %) et l’Atlético Madrid (96,6 %) ont déjà un pied et quatre orteils en quart de finale. Leur adversaires, respectivement le FC Barcelone, Arsenal, Porto et Leverkusen, devront croire au miracle. De son côté, le Real Madrid a un avantage certain sur Naples et revendique 77,2 % de chances de se qualifier. Ce sera plus indécis entre Leicester et Séville (48,9/51,1 %) et entre Dortmund et Benfica (40,6/59,4 %).