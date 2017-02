L1 (J26) : Troisième succès de rang à domicile pour Marseille

Par Redaction | Ecrit pour TF1 |

Une fois n’est pas coutume, Marseille a alterné le bon et le moins bon. Le bon avec une envie débordante et deux jolis buts venus récompenser une nette domination. Et le moins bon avec une première période trop inégale, tant au niveau des intentions que de l’efficacité. Reste le résultat, excellent. Grâce à ce succès acquis à l’heure de jeu, l’Olympique de Marseille rejoint Saint-Etienne au cinquième rang du classement, à une unité seulement de la quatrième place occupée par Lyon.



Un OM à deux visages

Déterminés à réagir après la claque reçue à Nantes (3-2), les joueurs de Rudi Garcia s’appliquaient à jouer très haut dès l’entame de cette rencontre. Evra lançait Njie à la limite du hors-jeu sur la première occasion de cette partie, mais le lob de l’international camerounais échouait à côté du but gardé par Costil (3ème). Rennes reculait dangereusement à cet instant de la partie, et la seconde tentative de Payet, très mobile par ailleurs, heurtait la barre (10ème). Dix minutes plus tard, Payet, encore lui, signait la première frappe cadrée de l’OM. Aucune pour le Stade Rennais. Mais la première période changeait subitement de physionomie, à tel point que les duels étaient tous, ou presque, remportés par les visiteurs (67% de duels gagnés) à l’issue des quarante cinq premières minutes.





Deux bijoux pour sceller la victoire



Aligné en pointe de l’attaque marseillaise afin de pallier l’absence de Bafétimbi Gomis, Njie débutait le dernier acte comme il avait entamé le premier, avec de l’envie. En moins de trois minutes, l’ancien lyonnais était à l’origine de deux actions chaudes, non converties. Quatre minutes plus tard en revanche, il inscrivait le quatrième but de sa saison sur une inspiration géniale. Maxime Lopez manquait sa talonnade au terme d’une action collective bien menée. Njie traînait dans les parages sur la droite et, avec beaucoup de culot, déclenchait une frappe en première intention qui surprenait Costil, trop attentiste (59ème). Florian Thauvin creusait l’écart d’une frappe enroulée du pied droit imparable (64ème), validant l’excellente seconde période des siens et le troisième succès de rang à domicile en Ligue 1. Trop tendres, les Rennais ont souffert des sorties sur blessure de Clément Chantôme et Romain Almafitano.