Liga : Barcelone menace le Real, Torres relance l'Atlético

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

FC Barcelone-Athletic Bilbao : 3-0





L'Athletic Bilbao restait sur cinq matches sans défaite, mais les Basques n'ont rien pu faire contre le Barça. Au Camp Nou, les Barcelonais se sont imposés sans trembler contre le septième de la Liga espagnole (3-0). L'affaire était déjà pliée au bout des 45 premières minutes. C'est d'abord Paco Alcacer qui a marqué son premier but pour le Barça en championnat sur un service de Neymar (18e). Puis, l'inévitable Lionel Messi a frappé sur coup franc. L'Argentin, complétement excentré, a profité d'une grosse erreur de main du portier Gorka Iraizoz, pourtant expérimenté (40e). La "Pulga" en est à 17 buts en Liga, ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat.







En seconde période, Aleix Vidal a profité des largesses défensives de Bilbao pour ajouter un troisième but (67e). Seule ombre au tableau pour les Catalans : la sortie sur blessure de Gerard Piqué. Le défenseur est touché à l'adducteur de la jambe gauche. Un point sur sa blessure sera fait très vite. Sa participation au huitième de finale aller de la Ligue des champions le 14 février à Paris n'est pas encore certaine. Au classement de la Liga, le FC Barcelone revient à un point du leader, le Real Madrid, dont le match initialement prévu demain sur le terrain du Celta Vigo a été reporté : la tempête qui a touché une partie de l'Europe ces dernières heures a fait s'envoler une partie du toit du stade de Balaidos. Pour des raisons de sécurité, le match Celta Vigo-Real Madrid sera joué à une date ultérieure.





Atlético de Madrid-Leganés : 2-0



Décidément, Antoine Griezmann a un problème avec les pénalties. Aligné en compagnie de Fernando Torres à la pointe de l'attaque de l'Atlético contre Leganés, le Français a vu sa frappe repoussée par Iago Herrerin, le portier des promus. C'est son cinquième échec sur ses sept dernières tentatives. Heureusement pour les Matelassiers, Torres a bien suivi et a ouvert le score (15e). Le succès du jour est d'ailleurs estampillé "El Nino" puisqu'à la 51e minute, bien lancé par Angel Correa, Fernando Torres est allé inscrire le deuxième but d'une frappe piquée.





Après deux matches nuls consécutifs en championnat et une défaite à domicile en demi-finale aller de la Coupe du Roi (1-2 contre le Barça), l'Atlético renoue avec le succès. Les hommes de Diego Simeone restent quatrièmes au classement et reviennent à trois points du FC Séville, qui accueille dimanche Villarreal. La course au podium promet de nouveaux épisodes passionnants en Liga.