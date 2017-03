Liga : Barcelone redescend de son nuage

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Quatre jours après leur exploit devant le PSG, les héros du FC Barcelone étaient fatigués et moins inspirés. La Corogne en a profité pour infliger au club catalan sa quatrième défaite de la saison. Le Real Madrid peut en profiter dès ce soir.

La "remontada" historique n'aura pas eu de prolongement sur le terrain ce dimanche. Battu par les Galiciens de La Corogne, le Barça peut voir son ennemi madrilène (deux matches en moins au compteur) reprendre les commandes de la Liga dès ce soir.

Une défaite qui peut coûter cher



Le Barça n'est pas tombé dans l'euphorie mais il s'est relâché et a été puni. Quatre jours après leur folle soirée européenne, les Catalans ont été battus sur la pelouse de La Corogne dans le cadre de la 27e journée de Liga (2-1). Pas assez mordants dans le jeu, ils ont pris deux buts sur corners signés Joselu (40e) et Bergantinos (74e). Luis Suarez avait égalisé en début de seconde période mais n'a pas pu empêcher ce faux pas barcelonais dans la course au titre.



Luis Enrique se réfugie derrière l'exploit



Pour Luis Enrique, les causes de ce revers sont toutes trouvées : "Il n'y a que ceux qui ont déjà vécu ce que nous avons vécu cette semaine qui peuvent comprendre ce qu'on a vécu, mais il est vrai qu'en professionnels, il faut savoir gérer ce genre de situation. Nous savions que cela serait difficile ici, ce qui se passe le match d'avant a toujours un impact sur le suivant." Une justification de la défaite davantage recevable si les Blaugranas n'avaient pas déjà chuté à trois reprises en Liga avant ce dimanche.



