Liga : Cristiano Ronaldo chambre Casemiro à l’entraînement

Si vous n’avez pas assisté à Real Madrid-Naples cette semaine en Ligue des champions, passez votre chemin. Le Real s’est imposé trois buts à un, mais au-delà du simple résultat, un geste technique a particulièrement retenu l'attention et affolé la toile sur les réseaux sociaux. Il est l'œuvre de Casemiro. Sur une très mauvaise relance de la défense italienne, le joueur de la Casa Blanca déclenchait une volée exceptionnelle du pied droit dans une position excentrée à l’entrée de la surface, côté droit. Le ballon terminait sa course dans le petit filet opposé et Santiago Bernabeu chavirait de bonheur.

Un chambrage de rigueur entre collègues

Sur le coup, Cristiano Ronaldo, comme l’ensemble de ses coéquipiers, s’est empressé d’aller féliciter le Brésilien. Mais après tout, le Portugais aurait sans doute souhaité que ce but soit inscrit par lui-même, d’autant qu’il n’a pas marqué au cours de cette rencontre. Être ou ne pas être dans la lumière ? Telle est la question qui anime sans cesse ce joueur au talent hors-norme et à l’ego surdimensionné. Si bien qu’à l’entraînement vendredi, alors que Casemiro venait tout juste de tenter une petite fantaisie interceptée par Cristiano Ronaldo, ce dernier ne manquait pas de chambrer son coéquipier.

« Tu penses que tu es devenu quelqu’un d’autre »

« Tu as marqué un but et maintenant tu penses que tu es devenu quelqu’un d’autre », lançait le Portugais à Casemiro avec un humour grinçant, déclenchant ainsi les rires de leurs partenaires. Si Arbeloa considère que Casemiro est « le meilleur milieu défensif du monde », Cristiano Ronaldo lui a rappelé gentiment qu’il avait encore du chemin à parcourir pour prétendre à ce titre.