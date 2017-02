Liga - FC Barcelone : A 25 ans, Neymar a des temps de passage dignes de Messi (mais il devance Ronaldo)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Selon les statistiques, Neymar a des temps de passage, en terme de buts marqués et de palmarès collectif, dignes de ceux de Linoel Messi et Cristiano Ronaldo. Le Brésilien est même devant le Portugais.

Et si Neymar allait mater Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans un futur proche ? Après une première partie de saison gâchée par une préparation tronquée, due à sa participation aux Jeux Olympiques, le Brésilien a réactivé la machine depuis la reprise et les premiers effets ont été plus que positifs, notamment le week-end dernier face à l'Athletic Bilbao (3-0) où il a délivré une passe décisive à Paco Alcacer.

Avec 94 buts inscrits et 70 passes décisives délivrées, et une armoire de titres remportés depuis son arrivée au FC Barcelone, le palmarès du Brésilien impressionne déjà alors qu’il vient tout juste de fêter ses 25 bougies. La presse espagnole a donc décidé de comparer les temps de passage de l’ancien prodige de Santos avec ceux de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

En prenant en compte les buts marqués et le palmarès gagné collectivement, le Brésilien se révèle être le digne héritier de son coéquipier argentin et un bien meilleur élève que Ronaldo, qui vivait à cet âge-là une transition Manchester United - Real Madrid.

Buts – Neymar colle 118 buts à Ronaldo





Le Brésilien n’a qu’un petit but d’avance sur Lionel Messi mais surtout 118 d’avance sur Cristiano Ronaldo, qui avait un ratio de buts beaucoup plus mince à l’époque. En février 2010, CR7 disputait sa première saison avec le club merengue et n'avait encore totalement entamé sa mue comme joueur absolu.

Neymar – 280 buts / 468 matches (0,59 par matches)



Lionel Messi – 279 buts / 405 matches (0,68 par matches)



Cristiano Ronaldo – 162 buts / 410 matches (0,39 par matches)





Palmarès collectif – Neymar en retard sur Messi, mais en avance sur Ronaldo

A 25 ans, Neymar compte 13 titres collectifs (clubs et sélection compris), dont une Ligue des champions remportée avec le FC Barcelone en 2015. C'est loin derrière Messi et ses 20 titres (dont 3 C1), mais devant Ronaldo (9 titres, dont 1 C1).





Palmarès de Neymar à 25 ans (13 titres dont 1 Ligue des champions)

Santos FC (6 titres)

Championnat brésilien - Campeonato Paulista (3) : 2010, 2011, 2012



Coupe du Brésil (1) : 2010



Copa Libertadores (1) : 2011



Recopa Sudamericana (1) : 2012



FC Barcelone (5 titres)

Ligue des champions (1) : 2014/2015



Liga (2) : 2014/2015, 2015/2016



Supercoupe d’Espagne (1) : 2013



Coupe du monde des clubs FIFA (1) : 2015

Brésil (2 titres)

Coupe des confédérations 2013



Médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio 2016













Palmarès de Lionel Messi à 25 ans (20 titres dont 3 Ligue des champions)

FC Barcelone (18 titres)

Ligue des champions (3) : 2005/2006, 2008/2009, 2010/2011



Liga (5) : 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011



Copa del Rey (2) : 2008/2009, 2011/2012



Supercoupe d’Espagne (4) : 2006, 2009, 2010, 2011



Supercoupe d’Europe (2) : 2009, 2011



Coupe du monde des Clubs (2) : 2009, 2011



Argentine (2)



Coupe du monde U20 : 2005

Médaille d’or des Jeux Olympiques de Pékin 2008









Palmarès de Cristiano Ronaldo à 25 ans (9 titres dont 1 Ligue des champions)





Sporting Club Portugal (0 titre)





Manchester United (9 titres)





Ligue des champions (1) : 2007/2008



Premier League (3) : 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009



FA Cup (1) : 2003/2004



League Cup (2) : 2005/2006, 2008/2009



Community Shield (1) : 2007



Coupe du monde des Clubs FIFA (1) : 2008





Real Madrid (0 titre)





Portugal (0 titre)