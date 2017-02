Liga – FC Barcelone : Messi se rapproche du record de coups francs de Cristiano Ronaldo

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

La bagarre de statistiques interposées entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo repart de plus belle. Auteur d’un énième coup franc direct lors du succès du FC Barcelone face à l’Athletic Bilbao (3-0), samedi dernier lors de la 21e journée de Liga, l’Argentin a une nouvelle fois contribué au succès du club catalan, revenu à un petit point du Real Madrid au classement (le club madrilène a deux rencontres face au Celta Vigo et à Valence à rattraper, ndlr).

Ronaldo - Messi - Roberto Carlos, un trio royal

Grâce à cette nouvelle réalisation, Messi a ajouté un 18e coup franc à son palmarès en Liga et s’est donc rapproché du record absolu du championnat d’Espagne – sur les 20 dernières années – détenu par Cristiano Ronaldo (19 coups francs). A la troisième place de ce classement, on retrouve une légende du Real Madrid, le Brésilien Roberto Carlos qui avait inscrit 16 coups francs entre 1996 et 2007.

En terme de réalisme pur et dur, avantage…. Lionel Messi. A en croire les chiffres du statisticien espagnol MisterChip, l’Argentin a clairement pris l’avantage sur son rival madrilène en ce qui concerne le domaine de l’efficacité. Auteur de 229 coups francs depuis ses débuts en Liga lors de la saison 2004/2005, le joueur de Rosario a un taux de réussite de 7,9%, contre 6,6% à Ronaldo qui a inscrit 19 buts sur ses 290 tentatives (depuis 2009/2010). De son côté, Roberto Carlos, le troisième homme, est loin derrière l’infernal duo avec un taux de réussite de 4,2% (16 buts en 382 tentatives).