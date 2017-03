Liga - Le FC Barcelone va proposer un salaire maximal de 35 millions d'euros à Messi

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le FC Barcelone veut tout faire pour conserver Lionel Messi, mais tient à ses comptes. Selon les informations du quotidien Marca, le club catalan va bel et bien proposer un nouveau contrat astronomique à son étoile lors des prochaines semaines mais il ne dépassera pas un certain cadre financièrement parlant.

Marca évoque donc un salaire maximal à 35 millions d'euros annuel pour l'Argentin, qui devra se contenter de ce pécule s'il compte rester du côté de la Catalogne. S'il venait à toucher 35 millions d'euros par an, le joueur de Rosario resterait moins bien payé que Carlos Tevez, qui est devenu cet hiver le joueur le mieux payé de la planète (38 millions d'euros) en signant au Shanghai Shenhua en Chine.

"Nous voulons que Messi reste (...) et du bon sens"

L'information de Marca va dans le sens des propos tenus par Oscar Grau, le directeur général du club catalan, qui avait averti que le FCB regarderait de près ses comptes au moment de prolonger son joueur le plus important de la dernière décennie.

"Nous devons analyser cela, nous sommes en train de travailler avec bon sens et discrétion. Nous voulons que Messi reste et nous trouverons le moyen d'y parvenir, c'est certain. Je voudrais tranquilliser les socios", avait indiqué Grau lors du "Forum Europa - Tribune Catalogne", un colloque qui s’était tenu au début du mois de janvier à Barcelone.













