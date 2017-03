Liga : Griezmann sauve l'Atlético à Grenade

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Buteur de l'unique but du match à la 84e minute face à Grenade (0-1), Antoine Griezmann permet à l'Atlético de conforter sa quatrième place, à cinq points du podium et à huit du Barça, leader avec un match de moins.

La victoire de l'Atlético Madrid à Grenade perme aux hommes de Dieogo Simeone de grappiller deux points sur le FC Séville, 4e, tenu en échec à domicile par Leganès (1-1). Le Real Madrid, qui reçoit le Betis, et le FC Barcelone, en déplacement à la Corogne, jouent ce dimanche.



L'Atlético a peiné



En l'absence de Kevin Gameiro, blessé à l'aine, et de Fernando Torres, victime d'un traumatisme crânien, Antoine Griezmann évoluait seul en pointe (avec Carrasco derrière lui) ce samedi soir lors du déplacement à Grenade. Une charge à la hauteur de l'attaquant français mais qui n'a pas pour autant facilité les desseins de son équipe. Opposée à une formation qui n'est pas loin d'avoir déjà un pied à l'étage inférieur (18e avec 5 points de retard sur le premier non-relégable), l'ogre madrilène patientera plus de 80 minutes avant de bomber le torse. Modestement.

La tête plongeante de Griezmann

En position de relégable, Grenade restait tout de même sur trois succès à domicile. Et on a vite compris pourquoi. Les Colchoneros également. En manque d'inspiration, ces derniers se dirigeaient tout droit vers un triste match nul face à un relégable avant qu'Antoine Griezmann ne délivre les siens de la tête sur un centre parfait de Koke (84e, 1-0). L'attaquant français en est désormais à 13 buts en Championnat et a marqué lors des trois dernières journées. Le Ghanéen Mubarak Wakaso s'est fait expulser en toute fin de match pour un deuxième carton après un tacle dangereux sur l'attaquant français (90e+4).

Résultats de la 27e journée

Vendredi



Espanyol-Las Palmas : 4-3

Samedi

Valence-Gijon : 1-1

Séville-Leganes : 1-1

Malaga-Alaves : 1-2

Grenade-Atlético Madrid : 0-1

Dimanche



Real Sociedad-Athletic Bilbao; Deportivo La Corogne-Barcelone; Celta Vigo-Villarreal Real Madrid-Betis Séville;

Lundi



Osasuna-Eibar