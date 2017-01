Liga : Lionel Messi égale (encore) un record détenu par Raul

Par Quentin Migliarini | Ecrit pour TF1 |

En marquant contre Las Palmas samedi (5-0), Lionel Messi a trouvé la faille contre une 35eme équipe en Liga et ainsi égalé un record détenu jusqu’ici par Raul.

Insatiable Lionel Messi. Le quintuple ballon d’or a encore accroché un record. En inscrivant le deuxième but de son équipe contre Las Palmas, le week-end dernier à l’occasion de la 18eme journée de Liga, l’Argentin a porté à 35 le nombre d’équipes du championnat espagnol contre lesquelles il a marqué.

Raul fait preuve de fair-play





Lionel Messi a rejoint dans la légende un certain Raul, unique détenteur du record jusqu’à samedi. L’ancien attaquant du Real Madrid a d’ailleurs félicité La Pulga en postant un court message sur son compte Twitter officiel. « Un plaisir de pouvoir profiter de ses buts chaque jour », pouvait-on lire ce week-end de la part de l’Espagnol. Pour rappel, Raul avait inscrit 228 en 550 matches de Liga avec la formation madrilène entre 1994 et 2010.





Atlético Madrid et le FC Séville, ses victimes préférées





Lionel Messi en a marqué 326 en 363 rencontres disputées avec son club de toujours depuis la saison 2004-2005. Ses victimes préférées sont l’Atlético Madrid et le FC Séville contre lesquels il a scoré à 21 reprises dans sa carrière. Osasuna et Valence font bonne figure sur son tableau de chasse avec 19 buts encaissés chacun face au goleador argentin. En 2014, déjà, Lionel Messi dépassait Raul au nombre de buts inscrits en Ligue des champions. 71 à l’époque. L’attaquant argentin a désormais une autre performance dans sa ligne de mire : Marquer lors de plus de 10 matches de rang en Liga. Il en est à sept aujourd’hui. A 29 ans, le natif de Rosario n'en a pas fini avec les records.