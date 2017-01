Liga : Luis Enrique prend la défense de Neymar

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Présent en conférence de presse à la veille d’un quart de finale aller de Coupe du Roi contre la Real Sociedad, Luis Enrique a joué son rôle d’entraîneur vis-à-vis de Neymar, dont l’efficacité, autant que le comportement sur le terrain, agace au plus haut point en Espagne. Conciliant face à la presse, le technicien barcelonais a réaffirmé sa confiance en son joueur. « Pour moi, il garde suffisamment de personnalité pour être un joueur déterminant. »

Des statistiques en chute libre

« Il va sans aucun doute améliorer ses statistiques, assure Luis Enrique en conférence de presse, mercredi. Mais il apporte beaucoup plus que des buts à l’équipe. Il apporte des passes décisives, des débordements, du travail défensif… Pour moi il fait une bonne saison. » Le Brésilien a inscrit quatre buts après 18 journées en Liga, contre 14 l’an dernier à la même époque. Pour autant, Luis Enrique persiste et signe, seule l’efficacité fait défaut à Neymar, qui n'a plus marqué en championnat depuis le 2 cotobre 2016.

Barcelone brille sans Neymar

« Ce que je vois de Neymar me ravit. Indépendamment du fait que ses statistiques soient bonnes ou non en matière de buts, il garde cette même joie à l’entraînement, dans sa vie de tous les jours en jouant », poursuit Luis Enrique. Des propos qui font écho à ceux de Pogba, tenus chez nos confrères d’ESPN. En attendant, n’en déplaise à Luis Enrique, le FC Barcelone a écrasé Las Palmas (5-0) samedi dernier sans Neymar, dont l’absence n’aura même pas été remarquée tant le jeu déployé a été varié. C’était déjà le cas sur la pelouse d’Osasuna (victoire 3-0) le 10 décembre 2016, après trois nuls d’affilée en Liga.