Liga : le match entre le Real Madrid et le Celta Vigo va-t-il fausser le championnat ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Comme le Celta Vigo et le Real Madrid ont un calendrier chargé, il est compliqué de reprogrammer la 21e journée de Liga. Faut-il s'en inquiéter ?

Reporté à cause de conditions climatiques difficiles, le match entre le Real Madrid et le Celta Vigo n’a toujours pas de date fixée. La faute à des équipes toutes deux engagées dans des compétions européennes…



Le Celta Vigo toujours vivant en Europa League

Mal embarqué après sa défaite à domicile (0-1 le 16 février), le Celta Vigo est allé s’imposer sur la pelouse du Shakhtar Donesk, après prolongations, pour valider son billet pour les huitièmes de finale de l’Europa League. Cette belle performance met néanmoins la Liga dans l’embarras : quand va se jouer le match reporté de la 21e journée face au Real Madrid, normalement programmé au 5 février dernier ? Nul ne le sait. Si le Celta Vigo avait été éliminé de la C3, le match aurait pu être joué à la mi-mars. Sauf qu’il y aura le huitième retour face à Krasnodar…





Le Real parti pour durer en Ligue des Champions

Du côté du Real Madrid, le calendrier n’est pas beaucoup plus libre. Les Merengue sont bien partis pour avancer vers les quarts de finale de la Ligue des Champions après leur victoire face à Naples à l’aller (3-1 à Santiago Bernabeu). Ces derniers seront disputés les 11/12 et 18/19 avril prochain, compliquant la tâche des instances de la Liga. En somme, si le Real Madrid et le Celta Vigo continuent de briller sur la scène européenne alors ils ne pourront pas s’affronter avant le mois de mai…





De quoi fausser le championnat ?

Le Real Madrid, actuel leader du championnat, pourrait composer avec un match en retard jusqu’à quasiment la fin de la saison. Car, en l’état, les Merengue ne pourront pas se rendre sur la pelouse du Celta Vigo avant le 17 mai, soit quatre jours avant la dernière journée et après les demi-finales de Ligue des Champions. Un vrai dilemme qui pourrait fausser la lutte pour le titre et, dans le même temps, pour une place européenne dans le cas du Celta Vigo. Car cela alourdirait le calendrier à un moment de la saison où les forces commencent à manquer…