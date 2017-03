Ligue 1 : Guingamp fait mal à Bastia

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

15 buts en quatre matches : la 29e journée a été prolifique en buts mais n'a pas souri aux mal-classés.

Guingamp enfonce Bastia



Equipe la mieux classée parmi les huit protagonistes du soir, l'En Avant Guingamp, 8e de la L1, a fait valoir son rang en rendant la meilleur copie de cette 29e journée. Face à un adversaire qui n'a plus gagné depuis le 17 décembre dernier et qui a une fois encore souffert de son indiscipline (2e jaune de Danic à la 61e), les Costarmoricains ont trouvé à cinq reprises le filets adverses et signé leur plus beau succès de la saison. Le deuxième seulement lors des onze dernières journées. Les Corses d'Almeida restent à trois longueurs en-dessous de la ligne de flottaison.

Lille plombe Nancy



De cette zone rouge, Nancy a longtemps cru pouvoir en sortir au terme de cette journée. Le match en mains (1-0, but de Dia à la 31e), les Nancéiens, trop fragiles et/ou naïfs, verront celui-ci leur échapper au profit de Lillois qui ne jouent pas mieux depuis l'arrivée de Franck Passi mais qui gagnent plus (Depreville sur penalty à la 63e et Lopes à la 81e). Résultat, une 14e place et cinq points d'avance sur les relégables qui doit ce soir contenter son président Gérard Lopez.



Nantes repart de l'avant



La palme du plus beau match revient à Montpellier-Nantes où les deux équipes ont passé 90 minutes à se courir après. Si l'effet Conceicao avait pris un petit coup dans l'aile ces dernières semaines (1 succès en 4 matches), l'allant imposé et l'art du combat sont toujours là. Sala, auteur du troisième canaris à la 89e, symbolise à merveille cette renaissance. Un succès qui permet aux Nantais d'accéder au 10e rang du classement. Montpellier est 13e avec 33 points.



La 29e journée

Vendredi

Nice - Caen : 2-2

Marseille - Angers : 3-0

Samedi



Monaco - Bordeaux : 2-1

Nancy- Lille : 1-2



Montpellier - Nantes : 2-3



Rennes - Dijon : 1-1



Guingamp - Bastia : 5-0



Dimanche



Saint-Etienne - Metz (15h)



Lyon - Toulouse (17h)

Lorient - PSG (21h)