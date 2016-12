Ligue 1 : quels sont les joueurs avec le meilleur pourcentage de victoires ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

La fin d’année rime toujours avec les bilans en tout genre et il est temps de s’intéresser aux joueurs ayant le meilleur pourcentage de victoires en Ligue 1 (10 matches joués au minimum).





9 parisiens sur 10

Commençons par les joueurs évoluant toujours en Ligue 1. D’après une étude réalisée par l’Equipe, le top 10 des joueurs ayant le meilleur pourcentage de victoires comporte 9 parisiens. Le podium se compose ainsi de Presnel Kimpembe (13 victoires sur 16 possibles, soit 81,3 %), Kevin Trapp (75,6 %) et Marquinhos (72,7 %). Derrière le défenseur central brésilien, nous retrouvons le seul joueur du classement qui n’évolue pas au PSG : le niçois Malang Sarr (72,2 %), 17 ans seulement mais déjà bien installé dans l’équipe du champion d’automne. Il devance Rabiot (70 %), Meunier (70 %), Thiago Motta (69,9 %), Thiago Silva (69,8 %), Cavani (69 %) et Lucas (69 %). A quelques exceptions près et en oubliant la première moitié de la saison 2016/2017, ils sont tous des artisans de l’actuelle domination du PSG en France.





Marquinhos, le meilleur depuis 2000

Maintenant, si on change les règles - 50 matches minimum joués dans l’élite depuis 2000 -, c’est Marquinhos qui trône tout en haut avec 64 succès sur 88 rencontres (72,7 %). Cette fois, le top 10 est 100 % parisien, avec des stars comme Ibrahimovic (72,1 %) ou encore Lavezzi (71 %). Il faut même remonter jusqu’au quinzième rang pour trouver le premier non parisien : le lyonnais Tiago (2005-2007), qui affiche une réussite de 62,5 %, derrière Sirigu (66,2 %) et Verratti (67,2 %).





En Angleterre, le roi c’est Kanté

Du côté de la Premier League, c’est N’Golo Kanté qui est le meilleur dans cette statistique (50 matches disputés minimum), comme l’a révélé la BBC. L’ancien joueur de Leicester, champion surprise, a complètement transformé le visage de Chelsea, solide leader. Et cela se ressent dans ses chiffres à lui : 68,5 % de victoires. Il fait mieux que Monreal, 64,6 % avec Arsenal, et Yaya Touré, 64,5 % avec Manchester City. « Kanté est un joueur incroyable. Il est un vrai moteur. Statistiquement parlant, il était devant dans beaucoup de domaines la saison dernière et il peut jouer pour deux. Kanté n’est pas le joueur qui va marquer des buts mais il va vous faire gagner des matches et en fera plus que les superstars de devant. » souligne Mark Schwarzer, ancien gardien de Chelsea et Leicester.