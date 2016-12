Ligue 1 : l’équipe type de la première moitié de saison !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En début de saison, peu de personnes auraient parié sur un podium composé de l’OGC Nice, et de l’AS Monaco devant le Paris Saint-Germain. Les champions de France en titre accusent un retard de cinq points sur les leaders azuréens et trois sur le club du Rocher. Rien d’étonnant alors à retrouver plusieurs joueurs de l’OGC Nice et de l’ASM dans notre formation !







Gardien de but : Stéphane Ruffier

Si les Verts occupent la troisième place au classement des meilleures défenses de Ligue 1, ils le doivent en priorité à leur gardien Stéphane Ruffier. En 19 journées de championnat, Saint-Etienne n’a pris que 16 buts, soit trois de plus que le leader niçois, meilleure défense de l’élite. Stéphane Ruffier n’y est bien sûr pas étranger. Blessé aux adducteurs, il devrait être absent jusqu’à mi-février, ce qui risque de compliquer la tâche de son club en championnat.











En défense, Monaco et Nice comme une évidence

Dante est venu se relancer à Nice, et le Brésilien de 33 ans réalise jusqu’à présent un exercice remarquable. Si l’OGC Nice occupe la première place au classement et qu’elle est la meilleure défense de L1, elle doit beaucoup à l’ancien joueur de Wolfsburg et du Bayern Munich. Dans l’axe, à ses côtés, un autre joueur qui découvre notre championnat. Kamil Glik a disputé 18 matches avec l’ASM Monaco et a systématiquement rendu une très bonne copie. La seconde place du club du Rocher tient aussi à sa défense remarquable.

Recruté aussi lors du Mercato cet été, Djibril Sidibé a découvert les Bleus cette saison. Capable d’évoluer à droite comme à gauche, il apporte beaucoup offensivement avec sa vitesse, et derrière ses prestations ont été très remarquées à tel point qu’il est surveillé par Chelsea et Manchester United. A droite, nous avons choisi Ricardo Pereira. Le Portugais confirme sa belle saison 2015-2016 et s’affirme sur le côté droit de la défense des leaders de Ligue 1.











Milieux de terrain : Nice et Monaco, Acte II

Encore une association Nice-Monaco ! Devant la défense, Fabinho, désormais surtout utilisé en milieu défensif depuis le départ de Toulalan, constitue une évidence. En Championnat, le Brésilien a régulièrement répondu présent comme en témoigne ses 5 buts. Jean-Michael Seri, malgré son petit gabarit (1m68, 65 kilos) en impose dans l’entrejeu, et associé à Fabinho, cela promettrait une paire de récupérateurs de très haut niveau ! A leurs côtés, un autre Monégasque qui impressionne depuis cet été. Bernado Silva illumine la Ligue 1 par son talent créatif, ses dribbles et sa technique. Il a déjà marqué deux buts et délivré quatre passes décisives.



Pour l’animation du jeu, à nouveau, Monaco et Nice imposent leurs cadres : Younès Belhanda et Thomas Lemar seraient les atouts offensifs de ce milieu de terrain. Le numéro 5 niçois a inscrit 3 buts et 3 passes décisives cette saison, alors que le Monégasque a marqué à 6 reprises pour 4 passes décisives. Et ses performances lui ont valu d’être convoqué en Bleu pour la première fois !







Attaque : Cavani, l’éclaircie parisienne

Alors que le PSG n’occupe « que » la troisième place de L1, le club peut se satisfaire de la performance d’Edinson Cavani. Enfin repositionné en pointe de l’attaque parisienne, l’Uruguayen survole la Ligue 1 avec 18 réalisations (dont 5 pénaltys). L’avant-centre parisien montre en effet son talent maintenant qu'il est replacé à sa réelle place sur le terrain. Sans nul doute le meilleur numéro 9 de ces 19 premières journées !



Entraineur : Leonardo Jardim

Il s’en fallu de peu entre lui et Lucien Favre, mais ce qui a fait la différence entre les deux techniciens, c’est aussi les performances du Portugais en Ligue des Champions. Jusqu’à présent l’AS Monaco n’a connu que trois défaites pour treize victoires en ligue 1. Mais surtout, son équipe a marqué 56 buts en championnat en l’espace de 19 journées ! Avec deux points de retard sur Nice à la trêve, Monaco est plus que jamais un candidat déclaré au titre grâce notamment à Leonardo Jardim.







L'équipe type de Ligue version Téléfoot :