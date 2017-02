Ligue 1 - Le LOSC annonce un accord avec Marcelo Bielsa (officiel)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Marcelo Bielsa va bien devenir l'entraîneur du Lille la saison prochaine. Comme annoncé par Téléfoot, lors de son émission du dimanche 19 février, le technicien argentin va devenir le technicien de l'équipe première à la date du 1er juillet prochain. Le LOSC a annoncé que l'Argentin, libre depuis son départ de l'Olympique de Marseille en août 2015, allait s'engager pour les deux saisons à venir. Il sera aux commandes de l'équipe jusqu'au 30 juin 2019.





Marc Ingla : "Une immense satisfaction"

"Internationalement reconnu pour sa capacité à former et à intégrer les jeunes talents, à faire performer ses équipes, et à proposer un jeu spectaculaire, généreux et offensif, Marcelo Bielsa était le choix prioritaire du président Gérard Lopez et des dirigeants du LOSC pour manager l’équipe professionnelle et participer au déploiement de la nouvelle politique sportive souhaitée par le club", a expliqué le LOSC sur son communiqué officiel. "Convaincu par le projet et les arguments présentés par la nouvelle Direction lilloise, Marcelo Bielsa a donné son accord pour occuper le poste d’entraîneur à partir du 1er juillet."

De son côté, Marc Ingla, le directeur général du club nordiste, s'est félicité de l'arrivée prochaine de l'ancien entraîneur de la sélection d'Argentine. "Marcelo Bielsa est sans aucun doute l’un des entraîneurs les plus respectés et influents au monde et être parvenu à l’attirer au LOSC est une immense satisfaction, une preuve également si besoin des ambitions de notre club", a expliqué l'ancien dirigeant du FC Barcelone (2003-2010).













Téléfoot : Marc Ingla évoque l'arrivée de Marcelo Bielsa à Téléfoot