Ligue 1 : Lyon est encore trop fort pour Marseille

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Grâce, notamment, à un doublé d’Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais a battu l’Olympique de Marseille sur le score de 3 buts à 1. Après un premier quart d’heure probant des Phocéens, il n’y a plus eu photo.





15 minutes

Marseille restait sur une lourde défaite face à Monaco. Et les hommes de Rudi Garcia ont retenu la leçon. Leur entame de match sur les terres lyonnaises a été bonne et le mélange de pressing haut et d’agressivité a surpris des Gones tout d'abord timorés. A défaut de se créer des occasions franches, les Marseillais ont fait douter leurs adversaires. Du moins pendant quinze minutes. Car après, l’OL a fait parler sa supériorité technique pour reprendre la mainmise sur le jeu et ne le lâcher que sur de rares contre-attaques marseillaises. Dans ce contexte, l’ouverture du score a logiquement été lyonnaise et c’est Valbuena qui a d’abord trouvé la mire, sans fêter son but (43e).





Lacazette s’offre un doublé

Après la pause, l’Olympique Lyonnais s’est fait peur l’espace de quelques minutes, au moment où Doria a ouvert son compteur en Ligue 1 pour réduire le score (67e). Auparavant, Alexandre Lacazette avait porté l’avantage à deux buts (62e). Et c’est encore lui qui s’est chargé de doucher les espoirs marseillais en inscrivant finalement un doublé (75e). L’attaquant de l’OL en est à 17 buts cette saison en Ligue 1. A l’arrivée, les Gones ont surclassé les Phocéens en profitant de leurs lacunes derrière et repartent de l’avant. On notera l’entrée en jeu de Memphis Depay pour sa première dans le championnat de France et le joli hommage des Lyonnais à Fofana, malheureusement obligé de mettre fin à sa carrière à 25 ans.





Lyon vise toujours le podium

Avec cette victoire, l’OL consolide sa quatrième place et peut toujours rêver au podium. Pour l’instant, il est à huit points du PSG mais avec un match en moins à jouer. Après une belle passe, l’Olympique de Marseille enchaîne un deuxième revers de rang face à des équipes mieux classées que lui et encore trop fortes pour lui. Avec un mercato à peaufiner (l’arrivée de Payet qui pourrait tout changer et des apports défensifs obligatoires pour mieux contenir les assauts) et au vu des premières minutes de cet Olympico, il y a quelques motifs d’espoir.