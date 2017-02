Ligue 1 : Lyon (re)chute à Guingamp

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Après s’être offert le scalp du PSG il y a quelques semaines, Guingamp a ajouté Lyon à son tableau de chasse. Pour les Gones, le podium s’éloigne un peu plus…



Lacazette dans l’histoire

« Détruit psychologiquement » car pris à partie par les supporters lyonnais, Alexandre Lacazette n’a pas gambergé trop longtemps. L’attaquant a ouvert le score face à Guingamp (10e), inscrivant son 20e but, déjà, de la saison. Il entre un peu plus dans l’histoire en étant le premier joueur de l’OL à terminer trois saisons de rang avec au moins 20 réalisations. D’abord très appliqués, les Gones ont fait parler leur supériorité technique et, passé le premier quart d’heure, on se demandait comment les Guingampais allaient s’en sortir. Animés par la générosité et l’agressivité, ils ont joué crânement leur chance et ils ont renversé la vapeur en quelques minutes, sur deux contres venus punir les velléités offensives lyonnaises et mis en exergue les carences défensives du jour. Car sur le second signé Benezet, Guingamp jouait à deux contre cinq (34e). Auparavant, Diallo (30e) avait fait parler sa puissance pour égaliser.



Lyon, la quatrième défaite de l’année (déjà)

En deuxième période, les hommes de Bruno Genesio, absent sur le banc car malade, ont tout fait pour aller chercher quelque chose. En vain. À l’efficacité guingampaise, ils ont répondu par la maladresse des mauvais soirs, ceux d’ « une équipe qui doute », comme l’a rappelé, cruellement, Christophe Jallet au sortir de cette quatrième défaite de l’année 2017 (la 10e sur toute la saison en Championnat). Il pourront aussi ruminer le penalty oublié pour une main dans la surface mais, qu'importe. Car la conséquence comptable est désastreuse : le podium s’éloigne pour Lyon et Nice n’a même pas encore joué son match. « Je ne sais pas trop quoi dire » renchérit le défenseur, abattu de voir son équipe rechuter après la victoire probante obtenue lors de la journée précédente, consécutive au derby perdu. En faisant un tel yo-yo, l’OL aura bien du mal à concrétiser ses objectifs.