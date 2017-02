Ligue 1 - Monaco souffre mais conforte son trône, Bordeaux continue sa reprise

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Monaco a plié, sans jamais rompre

Monaco en bavé et comme il fallait. Vainqueur de Montpellier à La Mosson (1-2), mardi soir, en ouverture de la 24e journée, l'ASM a effectué une excellente opération comptable, en prenant provisoirement six points d'avance sur son dauphin, le Paris Saint-Germain (qui reçoit Lille à 21h00), avec ce succès à l'extérieur et conforté sa place de leader de la Ligue 1.



Porté par les buts de Kamil Glik (16e) et Kylian Mbappé (21e), inscrits en l'espace de cinq minutes de manière très efficace, le club de la Principauté a construit son succès lors du premier acte. Maître de son sujet sur tous les plans, Monaco a même pensé que ce déplacement piège à Montpellier allait se passer comme dans un rêve. C'était sans compter sur la révolte des hommes de Jean-Louis Gasset qui ont sonné la charge dès la reprise avec le but du 1-2 marqué par Vitorino Hilton.



Sidibé et Germain blessés

Dominateur après la pause, Montpellier a fait plier, plier Monaco mais sans jamais le faire rompre. Très maladroit face au but (seulement 4 tirs cadrés sur 11 tentatives), le club héraultais n'a jamais trouvé la petite flamme pour renverser la situation. Sa plus belle balle de 2-2 a elle terminé sur le montant de Danijel Subasic, au bout du temps additionnel (90e+5).



A quinze jours pile de son huitième de finale aller de Ligue des champions face à Manchester City, Monaco a quand même perdu des plumes en subissant les sorties sur blessures de Valère Germain, touché au mollet et de Djibril Sidibé, touché aux adducteurs. Le compte à rebours a déjà commencé pour Leonardo Jardim qui ne pourra pas se permettre d'avoir une infirmerie pleine pour jouer sur tous les tableaux.

24e journée : Montpellier - Monaco : 1-2 - Hilton (47e) / Glik (16e), Mbappé (21e)







Bordeaux gifle Caen et reste invaincu en 2017

Dans l'autre rencontre de la soirée, les Girondins de Bordeaux sont allés frapper un grand coup sur la pelouse du Stade Malherbe Caen. Très larges vainqueurs face à une triste formation caennaise (0-4), les hommes de Jocelyn Gourvennec ont perpétué leur série d'invincibilité en cette année 2017 (6 matches - 3 succès, 3 nuls) et pris de manière provisoire la 6e place (avec 34 points).





24e journée : SM Caen - Girondins de Bordeaux : 0-4 - Rolan (11e), Kamano (22e, 63e), Plasil (90e)