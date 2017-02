Ligue 1 : L'OL peut-y encore croire au podium ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En regardant le classement de cette année, il semblerait qu’il ne reste que trois équipes candidates au titre de champion de France. L’écart entre les formations occupant le podium actuel et leurs poursuivants n’a jamais été aussi grand.







13 points entre le 3ème et le 4ème, du jamais vu !

L’an passé, au même stade de la compétition, le Paris Saint-Germain dominait la Ligue 1 avec 70 points (zéro défaite), et 24 points d’avance avec Monaco qui comptait 46 unités, soit 6 de plus que Nice et Saint-Etienne (40), eux-mêmes n’ayant qu’un point d’avance sur Lyon et Nantes (39). Pour être plus complet, entre Monaco, dauphin des Parisiens, et Caen, dixième du classement, il n’y avait que 10 points d’écart après 26 journées.

Cette année, la fracture entre le trio de tête et leurs poursuivants est colossale : pour la première fois de l’histoire du championnat, le troisième de Ligue 1 compte 13 points d’avance sur le quatrième. Lyon qui comptabilise 43 points a-t-il déjà fait une croix sur la Ligue des Champions ?











Un chiffre à relativiser

Dans un premier temps, si l’écart est bien réel, il faut tout de même être attentif au classement. Les hommes de Bruno Genesio comptent un match en moins, à jouer contre le FC Metz. En cas de succès, les Lyonnais reviendraient à 10 points de l’OGC Nice. Ensuite, hasard du calendrier, l’OL recevra les azuréens pour le compte de la dernière journée de ligue 1. En cas de parcours impeccable des rhodaniens, cette rencontre pourrait être essentielle pour la qualification en Ligue des Champions.

D’ailleurs, Lyon sera un des arbitres pour le titre puisqu’à ce jour, ils n’ont pas encore disputé leurs matches retour contre les trois premiers du classement. Ces 13 points d’écart sont certes très importants, mais un concours de circonstances pourrait aider Lyon à le combler, voire même à se hisser à la lutte pour le podium. Sinon, il existe encore un autre moyen d'accéder à la Ligue des Champions la saison prochaine, une victoire en Europa League leur permettrait en effet d'accompagner les deux ou trois premiers du classement de Ligue 1 dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe !