Ligue 1 - PSG : Cette saison, le PSG peut compter sur un Cavani record

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le PSG avait besoin d'un Edinson Cavani inspiré pour s'imposer sur la pelouse de Bordeaux et l'Uruguayen a répondu présent. Auteur d'un doublé (16e, 47e) sur la pelouse du Matmut-Atlantique, vendredi soir, le buteur parisien a fait preuve d'une efficacité redoutable pour marquer ses 24e et 25e buts de la saison en championnat (record absolu pour lui en France). Il a en effet marqué ses deux buts sur ses deux premières frappes de la soirée.

Marquer autant sur une saison (toutes compétitions confondues), cela n'était pas arrivé à Cavani depuis son arrivée lors de l'été 2013. Repositionné dans l'axe cette saison suite au départ de Zlatan Ibrahimovic à Manchester United, l'attaquant de la Céleste a parfaitement remplacé son ancien coéquipier dans le rôle du détonateur.









Cavani en Ligue 1, les chiffres :





La stat' à retenir - Edinson Cavani n'a jamais passé deux rencontres consécutives en Ligue 1 sans marquer cette saison.



La stat' - 5 - Il a marqué lors des cinq dernières rencontres de Ligue 1 disputées par le PSG. En 2017, seul le match gagné à l'extérieur face au Stade Rennais lui a résisté (succès 0-1 du PSG le 14 janvier).



La stat' - 7 - Cavani a marqué 7 buts en Ligue 1 depuis le début de l'année civile 2017

La stat' - 78 - Avec ses 78 buts marqués en Ligue 1, Edinson Cavani a égalé son record de buts marqués en Serie A avec le Napoli (78 entre 2010 et 2013) - Opta







Record personnel de buts pour Cavani

Le joueur de Salto, auteur de 33 buts, a battu son propre record de buts marqués toutes compétitions confondues. Il avait égalé son record de la saison 2014-2015 (31 buts) mardi soir dernier lors de la rencontre face au LOSC.

Le voilà à 17 buts du record de buts sur une saison de Zlatan Ibrahimovic, qui avait marqué 50 buts en 51 rencontres la saison dernière.



Les chiffres de Cavani depuis son arrivée au PSG :

2016-2017 - 33 buts en 31 matches





2014-2015 - 31 buts en 53 rencontres

2013-2014 - 25 buts en 43 rencontres

2015-2016 - 25 buts en 52 rencontres





Les temps de passage de Zlatan Ibrahimovic



2015-2016 - 50 buts en 51 rencontres

2013-2014 - 41 buts en 46 rencontres

2012-2013 - 35 buts en 46 rencontres

2014-2015 - 30 buts en 37 rencontres

Cavani dépasse Pauleta



En marquant ce doublé, Edinson Cavani, auteur de 78 buts depuis la saison 2013-2014, a officiellement dépassé le nombre de buts marqués en Ligue 1 par Pedro Miguel Pauleta entre 2003 et 2008.



Désormais 4e meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1, Cavani n'est plus qu'à 5 buts de Dominique Rocheteau et 7 de Mustapha Dahleb.





Classement des buteurs du Paris Saint-Germain en Ligue 1 :

1. Zlatan Ibrahimovic : 113

2. Mustapha Dahleb : 85

3. Dominique Rocheteau : 83

4. Edinson Cavani : 78

5. Pedro Miguel Pauleta : 76

6. Safet Susic : 66

7. Carlos Bianchi : 64

8. François M’Pelé : 60

9. Rai : 51

10. Guillaume Hoarau : 38









