Ligue 1 : Sérieux coup d'arrêt pour Nice

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Paris victorieux hier à Rennes, Nice devait s’imposer aujourd’hui à domicile pour garder son beau petit matelas d’avance en tête de la L1. C’est manqué avec ce match nul et vierge concédé face à des Messins valeureux.



[Téléfoot 15/01] Ligue 1 : Cabella à la relance

Nice perd ses repères



Le leader contre la lanterne rouge : telle était l’affiche au programme de ce dimanche après-midi à l’Allianz Riviera. Une rencontre a priori déséquilibrée, donc, mais une différence de niveau pondérée par les nombreux absents dans les deux camps. Si Metz a son lot d’infortunes (pas d’Erding, d’Assou Ekotto, de Jouffre et de Biševac sur la feuille de match), le problème a surtout été dur à gérer pour les Niçois qui, sans les blessés, les suspendus et les partis à la CAN, ont étonnament souffert. En manque de repères, avec une compo largement remaniée au coup d’envoi et un système tactique modifié par rapport à d’habitude, ils ont montré des limites un brin inquiétantes pour un prétendant à la victoire finale en Ligue 1. Ils perdent deux points dans leur lutte à distance avec le Paris SG et peuvent voir les Monégasques leur passer devant au classement ce soir, et les Lyonnais se rapprocher à 8 longueurs.



Les résultats de la 20e journée:

Vendredi

Lille - Saint-Etienne : 1-1

Samedi



Rennes - Paris SG : 0-1

Lorient - Guingamp : 2-1



Nancy - Bastia : 1-0



Angers - Bordeaux : 1-1



Montpellier - Dijon : 1-1



Toulouse - Nantes : 0-1

Dimanche



Nice - Metz : 0-0



Caen - Lyon (17h)



Marseille - Monaco (21h)