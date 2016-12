Ligue 1 : Toivonen attaquant le plus efficace, Cavani 8ème

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

Une étude Opta Sports pour "L'Équipe" dévoile le classement des joueurs qui convertissent le plus de leurs tirs en buts. Le Toulousain occupe la tête du classement.

Qui sont les fines gâchettes de la Ligue 1 ? Ces joueurs les plus efficaces qui trouvent le plus facilement les buts. Grâce à des statistiques fournies par Opta Sports, le journal L’Équipe a fait un top 10 de ces finisseurs hors pair.



Les monégasques en force

La tête du classement est occupée par Toivonen. Le Toulousain a converti 62,5 % de ces tirs en buts. Il devance largement Falcao (40 %) et Alexandre Lacazette (37,5 %). Opta n’a pris en compte que les joueurs ayant marqué au moins cinq buts. Le milieu de terrain monégasque Fabinho est quatrième (35,7 %) devant son coéquipier Carrillo (35 %). Edinson Cavani, meilleur buteur du championnat de France avec 17 buts, n’est que huitième devancé par Thomas Lemar et Enzo Crivelli. Son ratio de 27,9 % devrait donner du grain à moudre à ceux qui fustigent le manque d’efficacité de l’attaquant parisien. À noter que le Niçois Mario Balotelli ferme le top 10 avec un score de 27,6 %. Les Monégasques sont très présents (quatre joueurs).



Cavani, le sérial buteur du PSG

Si l’Uruguayen n’est pas en réussite, il est tout de même le buteur qui pèse le plus dans le total des buts de son équipe. Cavani c’est 51,5 % des buts du PSG ! Un but sur deux est donc marqué par l’attaquant. De quoi alimenter la thèse de la Cavani dépendance du PSG. Gomis (45 %) et le Caennais Santini (42,1 %) complètent le podium. Alexandre Lacazette est cinquième avec 37,2 %.



À l’occasion de la dernière journée de Ligue 1 de 2016, les attaquants du championnat ont encore un match pour améliorer leurs statistiques.