Ligue des champions - Arsenal/Bayern (1-5) : Wenger : "L'arbitre a tué la rencontre"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Arsène Wenger ne décolère pas. Malgré la nouvelle raclée subie par Arsenal, mardi soir, face au Bayern Munich (1-5, 10-2 sur l’ensemble des deux rencontres), le technicien français a préféré fustiger l’arbitrage, plutôt que ses propres joueurs. "C'est l'arbitre qui a tué le match, pas les joueurs qui ont laissé tomber", a soutenu le manager d’Arsenal, furibard après le quatuor arbitral mené par le Grec Tasos Sidiropoulos.



Réduit à dix à la 53e minute après l’expulsion de Laurent Koscielny, auteur d’une faute sur Robert Lewandowski dans la surface de réparation, Arsenal n’a pu que constater les dégâts après l’expulsion de son défenseur central. Décisif dans le sort de la rencontre, Arsenal ayant encaissé les cinq buts dans la foulée lors de la seconde période, il a fortement été remis en cause par Wenger en conférence de presse.









Wenger : "C'est irresponsable de la part de l'arbitre"

"L'arbitre a fait très fort pour le Bayern ce soir (mardi soir, ndlr). Il n'y avait pas penalty et en plus Lewandowski était hors-jeu. Et en plus de ça, il donne un carton rouge. Je suis frustré et en colère. C'est scandaleux. L'arbitre nous met un carton jaune et après, le gars derrière la ligne réclame un rouge. Je ne crois pas que ce soit ma pire soirée européenne", a expliqué le technicien français.

"A dix face au Bayern, avec quatre buts à marquer, c'est irresponsable de la part de l'arbitre", a ajouté l’Alsacien qui s’est tourné vers le futur. "Je n'ai pas eu l'impression que les joueurs ressentaient de l'incertitude, nous avons bien joué. Je crois que le club va bien. Mais en ce moment, nous traversons une très mauvaise période. Ce qu'il faut changer, c'est avoir un bon résultat ce week-end."





