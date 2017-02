Ligue des champions - Di Maria : "Le PSG peut éliminer le Barça"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le compte à rebours est lancé pour le Paris Saint-Germain. A quatre jours de son huitième de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone, au Parc des Princes, le club de la capitale compte ses troupes et surtout ses hommes forts. Parmi ces derniers, on notera le nom d'Angel Di Maria.

Très irrégulier cette saison, l'Argentin, de retour à un niveau plus conforme depuis la mi-janvier, a précisé lors d'un entretien donné au journal Marca, vendredi, qu'il croyait fortement aux chances de qualification de son club face à l'ogre catalan.













Sur l’objectif Ligue des champions du PSG





"Quand je suis arrivé à Paris, j’avais dit que l’objectif était de la gagner. Mais qu’il faudrait prendre étape après étape et que cette victoire pourrait mettre du temps à arriver. Il faut des années de travail pour progresser et faire les choses bien. Le plus important est d’avoir un groupe qui n’est pas bouleversé où les choses ne bougent pas trop. De grands joueurs sont partis (Zlatan Ibrahimovic et David Luiz, ndlr), mais la base du groupe est restée la même et de nouveaux joueurs sont arrivés."



"Oui ce serait bien d’affronter le Real en finale. Quand je suis arrivé à Paris, j’avais dit que j’avais eu le pressentiment qu’à un moment où à un autre, j’allais retrouver le Real Madrid. Et cela avait été le cas lors de la phase de groupes. C’était sympa de revenir au Bernabeu et de dire bonjour à tout le monde. Je pense qu’on peut éliminer le Barça et retrouver le Real un peu plus tard dans la compétition (…) Le jouer en finale ? Ce serait une bonne chose, car cela signifierait qu’on est en finale."













Sur ses hauts et bas cette saison et son retour en forme

"J’ai joué à un poste auquel je n’étais pas habitué, cela m’a pas mal coûté. J’ai essayé, mais je n’ai pas réussi et peu à peu les choses ont changé. Puis l’équipe a commencé à s’améliorer et moi aussi. Maintenant, je me sens très bien. Chaque jour qui passe me rend meilleur."

"J’ai travaillé tous les jours à fond, comme toujours. J’ai essayé de démontrer que je pouvais être titulaire. Je veux jouer et pouvoir donner le meilleur pour le bien de l’équipe. On m’a mis titulaire, puis sur le banc, une nouvelle fois titulaire. Mais je veux démontrer que je peux toujours répondre présent."





Sur le départ de Lavezzi du PSG





"Il y a d’autres coéquipiers… Mais bon c’est normal d’avoir été un peu affecté. Je suis arrivé au PSG un peu grâce à lui. C’est lui qui m’avait parlé et convaincu, mais chacun mène sa vie comme il l’entend. (…)"





Bonus Téléfoot - Robert Mancini évoque son futur et le PSG