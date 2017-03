Ligue des champions - FC Barcelone / PSG (6-1) : Humilié par Barcelone, le PSG a sombré au Camp Nou

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le Paris Saint-Germain a sombré dans les grandes largeurs au Camp Nou. Vainqueur 4-0 au match aller et encore qualifié à la 88e minute du match retour disputé au Camp Nou, mercredi soir, le club de la capitale a complètement implosé en l'espace de six minutes en fin de rencontre et subi l'une de ses défaites les plus humiliantes de son histoire. Eliminé au stade des huitièmes de finale au terme d'un match hors du temps, essentiellement par son scénario sans précédent, le PSG a réussi l'exploit de réduire à néant son succès historique du match aller.

Écrasé sur le score de (6-1) par une bonne équipe du FC Barcelone, qui n'avais pourtant pas eu besoin de plus accélérer le jeu que cela, le PSG a complètement auto-implosé en deux temps : lors de la première demi-heure de la première où il a concédé deux buts - ceux de Luis Suarez (3e), Layvin Kurzawa (40e, csc) - et lors de la fin de la rencontre. En l'espace de six minutes, Neymar, destructeur, a fait sauté le fragile édifice parisien, avant de le démolir complètement.

Auteur d'un coup franc exceptionnel (88e), le Brésilien est allé chercher, puis a transformé un penalty dans la foulée (90e), avant de délivrer une passe décisive pour Sergi Roberto, auteur du but le plus important depuis un gros moment pour le club catalan. Un but irréel et historique. Le PSG, peureux et sans réaction tout au long de la rencontre, a réussi l'improbable exploit de se liquéfier en mondovision, et d'anéantir tout le travail effectué depuis le début de l'année 2017. Le Barça lui a eu le mérite d'y croire. Son exploit en est d'autant plus immense.













Barça - PSG en chiffres : le Barça a écrit l'histoire





La stat' - 1 - C'est la première fois depuis la création des Coupe européennes qu'une équipe ayant encaissé 4-0 lors du match aller se fait éliminer au match retour. Avant FC Barcelone - PSG, il y avait eu 185 tentatives infructueuses.

La Stat' - 20 - C'est la première fois depuis 1997, soit 20 ans, que le PSG encaisse un 6-1. A l'époque, c'était la Juventus Turin qui avait claqué ce score lors d'un match aller de Supercoupe d'Europe en janvier 1997.

La Stat' - 1971 - Le PSG n'avait plus encaissé six buts à l'extérieur depuis sa défaite (6-0) sur la pelouse du FC Nantes à La Beaujoire en Division 1.













Le scénario de la qualification

1-0 (Suarez, 3e) - PSG qualifié

2-0 (Kurzawa, 40e csc) - PSG qualifié

3-0 (Messi, 50e, sp) - PSG qualifié

3-1 (Cavani, 62e) - PSG qualifié



4-1 (Neymar, 88e) - PSG qualifié

5-1 ( Neymar, 90e+1) - PSG qualifié

6-1 (Sergi Roberto, 90e+4) - FC Barcelone qualifié