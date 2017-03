Ligue des champions - FC Barcelone / PSG : Les compositions probables

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Les groupes - Mathieu et Vidal absents côté blaugrana, Thiago Motta forfait

Du côté des deux groupes, les absences se comptent sur les doigts d'une main. Luis Enrique Martinez et Unai Emery pourront aligner leur meilleure équipe ou presque mercredi soir au Camp Nou.

Au Barça, seuls Aleix Vidal (cheville), absent plusieurs mois suite à une fracture de la cheville, et Jérémy Mathieu, victime d'une entorse de la cheville lors de la rencontre de Liga face à l'Atlético de Madrid (1-2).



Au PSG, Unai Emery devra se passer des services de Thiago Motta. L'ancien joueur de l'Inter Milan souffre toujours du mollet gauche. Malgré son indisponibilité, actée en fin d'après-midi mardi, l'international italien a fait le voyage à Barcelone avec ses coéquipiers.













FC Barcelone

Passé en 3-4-3 depuis le succès sur la pelouse du Vicente Calderon, le FC Barcelone va offrir un autre visage au PSG, trois semaines après la giflé reçue au Parc des princes (4-0). Il sera logiquement emmené par son trio offensif composé de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar.

Le passage à une défense à trois devrait permettre à Samuel Umtiti de rester titulaire en défense centrale. Si la présence de Gerard Piqué est attendue, celle de Javier Mascherano est moins sûre. En méforme, l'Argentin pourrait laisser sa place à Jordi Alba, qui a donné satisfaction au poste de stoppeur face au Celta Vigo (5-0) le week-end dernier.

Si Javier Mascherano venait à être alignée en défense, Jordi Alba pourrait profiter de son extrême polyvalence pour monter d'un cran et évoluer dans le milieu à quatre aux côtés de Sergio Busquets, Andrès Iniesta et Ivan Rakitic. Bon pour bloquer les couloirs des deux côtés, Rafinha Alcantara pourrait également être aligné au coup d'envoi. Sergi Roberto ne devrait pas débuter aux côtés de Busquets pour laisser sa place à Andrès Iniesta.

Composition probable FC Barcelone (3-4-3)

Ter Stegen (G) - Piqué, Umiti, Mascherano - Rakitic, Busquets, Iniesta, Jordi Alba - Messi, Suarez, Neymar













Paris Saint-Germain

Privé de Thiago Motta, Unai Emery devrait à nouveau aligner Adrien Rabiot, apte à jouer, en position de numéro 6. Sa faculté à se mouvoir et son activité devrait apporter beaucoup au PSG à ce poste, même si l'international français excelle quand il évolue dans une position plus excentrée dans un milieu à trois. A ses côtés, Marco Verratti et Blaise Matuidi seront titularisés dans l'entrejeu.

Sauf surprise, avec par l'exemple la titularisation d'un Javier Pastore pour utiliser le 4-2-3-1, Emery devrait s'en tenir à son schéma en 4-3-3 utilisé au Parc des Princes avec le succès que l'on connaît. Sauf surprise majeure, on reverra le même onze de départ qu'au match aller, avec une seule modification : le retour de Thiago Silva à la place de Presnel Kimpembe en défense centrale.

Composition probable Paris Saint-Germain (4-3-3 ou 4-2-3-1)

Trapp (G) - Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Matuidi - Di Maria ou Lucas, Cavani, Draxler













Bonus Téléfoot - PSG / FC Barcelone : les coulisses de l'exploit